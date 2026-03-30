Manuel Adorni compró su casa en Caballito por US$230.000 en 2025 a través de una hipoteca no bancaria

Salieron a la luz los documentos de la casa en Caballito que Manuel Adorni reconoció en conferencia de prensa y la cual no figuraba en su declaración jurada cuando ingresó a trabajar en el Estado. Se trata de una vivienda de 200 metros cuadrados que compró en el 2025 por un monto de US$230.000, la cual adquirió con una hipoteca no bancaria a dos mujeres.

La información fue brindada tanto por La Nación como por Clarín a partir de la documentación oficial que surge de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

A partir de la escritura de compraventa, se supo que la transacción por la propiedad ubicada en la calle Miró fue en noviembre del año pasado a través de un préstamo con dos particulares, cuyo valor inscripto cubre el 87% del valor total.

A partir del trámite regular ante el Registro de la Propiedad Inmueble, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, el inmueble está en nombre de Manuel Adorni (el 50% desde el 18 de noviembre del 2025) y de su esposa Bettina Angeletti como cotitular.

El departamento está ubicada en una zona de alto valor inmobiliario del ejido urbano porteño, y consiste en una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados, a lo que se suma también la cochera de la planta baja del edificio.

Adorni realizó la compra a dos mujeres (de 72 y 64 años, respectivamente) que figuraban como dueñas en partes iguales desde el 30 de abril de 2025. El anterior dueño había sido Hugo Alberto Morales, un exfutbolista que jugó en Huracán y Lanús.

Las dos mujeres aparecen como acreedoras en partes iguales de una hipoteca de US$200.000 registrada el 24 de noviembre de 2025. Esta misma escritura consigna la titularidad al actual jefe de Gabinete.

Por otra parte, en el historial de la vivienda se detectó una orden de embargo en el año 2011, que fue levantado recién el 5 de febrero de 2026, es decir, con Adorni y Angeletti ya como dueños (aunque ya estaba prescripto, según consta en el registro).

Desde Clarín resaltaron que, a pesar del monto elevado, la transacción tiene un desfasaje con los valores habituales del mercado. El funcionario de Milei pagó casi US$1.155 el metro cuadrado, lo que implica casi la mitad del valor frecuente (US$2.000).

“Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, dijo Adorni después de revelar una nueva propiedad en Caballito durante su conferencia de prensa para hablar sobre su vuelo privado a Punta del Este y mientras era consultado por una vivienda en un country a nombre de su esposa.

Con la casa en Caballito, cómo quedó compuesto el patrimonio de Adorni

Cuando Adorni asumió en diciembre de 2023 como vocero presidencial, declaró dos inmuebles a su nombre: uno ubicado sobre la calle Asamblea y otro situado en la ciudad de La Plata. En el primer caso, aparece que es dueño de la mitad y la otra parte es de su esposa; mientras que en el otro, figura como una donación familia desde 2016. Según La Nación, estas dos propiedades continúan a su nombre.

Además de viviendas, Adorni también declaró un Renault Captur 2019, depósitos en el país por $180.000 y otros en el exterior por más de $9.000.000. A esto, sumó fondos de inversión por $10.000.000 y dinero en efectivo (en dólares y pesos) por un monto aproximado de $2.100.000.

Es decir que, a fines del 2023, Adorni tenía declarado unos US$25.000 (contado al oficial) o US$20.500 (si se mide con el blue).

La propiedad en Caballito que compró Adorni por US$200.000 se suma a la que ya tenía en el barrio Parque Chacabuco y que se consideraba que era su vivienda de residencia, ya que era lo que figuraba en su declaración jurada antes de entrar en el sector público como funcionario. Según el Registro de la Propiedad, este inmueble sigue en manos de Adorni.

Sin haberse despredido de esta propiedad, en el 2024 la familia de Adorni también había comprado una casa en el country Indio Cua Golf Club, ubicado en la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, sólo figura Angeletti como única titular.

Tanto como en la vivienda de Caballito como en la de Exaltación de la Cruz, la escribana fue la misma en 2024 y en 2025: Adriana Nechevenko.

En el 2024, y sin vender su vehículo, Adorni logró comprar una Jeep Compass Sport 2021. Asimismo, declaró tener dos deudas equivalentes a US$30.000.

A esto, le agregó deudas que tenía su madre, una jubilada de 95, y de otras dos mujeres sin vínculo familiar aparente, por unos US$50.000.

Es vital recordar que en el 2025, Adorni tenía un sueldo bruto de $3.500.000, que estaba integrado en el congelamiento que dispuso Javier Milei para los altos cargos del Estado. En enero 2026, se decretó un aumento significativo: si bien se desconoce oficialmente la cifra, desde el Diario AR aseguraron que sería de $7.500.000, aproximadamente.

Del lado de la familia de Adorni, su esposa tiene dos propiedades a su nombre: una en Parque Avellaneda y otra en el partido bonaerense de Morón.

Angeletti tiene un emprendimiento de «coaching ontológico» y cuando Adorni asumió en el Estado figuraba en el AFIP como monotributista. En octubre del 2025, figura registrada en el ARCA como «autónoma categoría III».

En la conferencia de prensa, Adorni evitó dar detalles de su patrimonio porque había denuncias penales de por medio y aseguró que si daba detalles iba a «interferir en esas causas».

Cuando los periodistas en la sala insistieron para que dé más precisiones, el jefe de Gabinete se limitó a responder: “Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero”.