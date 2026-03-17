Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres: confort, funcionalidad y adaptación

La vida en Europa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes despierta interés más allá del fútbol, especialmente por su día a día en Londres.

Instalados en Inglaterra desde la llegada del mediocampista al Chelsea FC, la pareja comparte su rutina familiar en una casa que combina confort, funcionalidad y adaptación a un entorno muy distinto al argentino.

Casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres: un hogar moderno y luminoso

Durante una participación en Por el mundo, el ciclo conducido por Marley en Telefe, Valentina Cervantes mostró el interior de la vivienda familiar.

La propiedad se destaca por su amplitud y diseño moderno, con grandes ventanales que permiten aprovechar al máximo la luz natural, un recurso clave en una ciudad donde predominan los días grises. Esta característica no solo aporta calidez, sino que también mejora la calidad de vida en un clima menos soleado.

Los espacios abiertos y bien distribuidos reflejan una casa pensada para la dinámica diaria de una familia joven que atraviesa una experiencia en el exterior.

Un estilo de vida en constante cambio

Más allá de las comodidades, la vivienda no representa necesariamente un lugar definitivo. Según contó Valentina Cervantes, las mudanzas forman parte de la rutina familiar, impulsadas por la preferencia de Enzo Fernández por renovar energías y cambiar de entorno con frecuencia.

Esta dinámica implica adaptarse a nuevos espacios incluso dentro de la misma ciudad, una decisión que contrasta con la búsqueda de estabilidad que suele caracterizar a quienes viven en el exterior.

Espacios pensados para la familia

El recorrido por la casa deja ver ambientes diseñados para el día a día. La cocina, amplia y completamente equipada, se posiciona como uno de los puntos centrales del hogar, donde la preparación de comidas caseras mantiene vivas las costumbres argentinas.

Otro de los sectores destacados es la despensa, organizada con una gran variedad de productos, reflejo de una rutina familiar estructurada.

En el exterior, el jardín incluye una casa del árbol equipada incluso con estufa, pensada especialmente para sus hijos. Este detalle refuerza la idea de un hogar orientado al disfrute familiar, incluso en un clima frío.

Entre el confort y el clima inglés

La casa también presenta particularidades propias del entorno. Un ejemplo es la piscina exterior climatizada, una instalación que llama la atención en una ciudad de bajas temperaturas como Londres.

Estos contrastes reflejan los desafíos de vivir en otro país, donde las costumbres y condiciones climáticas obligan a una adaptación constante.

Lejos de una imagen exclusivamente ligada al lujo, la vida de Enzo Fernández y Valentina Cervantes muestra una faceta más cotidiana, atravesada por la familia, las rutinas y los cambios permanentes que definen su experiencia en Inglaterra.