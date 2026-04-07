Así es la casa de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: un hogar con estilo propio y espíritu familiar

La vivienda de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini refleja una combinación singular entre vida cotidiana, recuerdos personales y una fuerte impronta artística.

Cada ambiente está cargado de identidad: las paredes están cubiertas de cuadros, obras de arte y objetos decorativos que cuentan parte de la historia del reconocido médico y su familia. Entre los detalles más llamativos aparece su colección de 31 enanos de jardín, una de sus pasiones más curiosas.

Un jardín protagonista

El exterior es uno de los espacios más destacados de la casa. El jardín funciona como el verdadero corazón del hogar, con una amplia pileta que domina el paisaje y espacios pensados para el disfrute familiar.

Allí también se percibe la presencia del hijo menor de la pareja, Emilio, con elementos como una cama elástica que aporta dinamismo y juego al entorno.

Los grandes ventanales permiten integrar el interior con el exterior, generando una conexión visual constante con el jardín, los enanos decorativos y la piscina.

Un estilo ecléctico y lleno de vida

En el interior, la casa apuesta por una estética ecléctica, donde conviven objetos de distintas épocas y estilos. La cocina y los espacios comunes reflejan esta identidad con muebles de madera cálida, azulejos clásicos y repisas repletas de miniaturas, libros y juguetes.

También se destacan piezas de mayor tamaño, como esculturas étnicas y un caballo de madera tallada, que se mezclan con fotos familiares y dibujos infantiles.

El resultado es un hogar que combina diseño, historia personal y calidez, donde cada rincón tiene algo para contar.