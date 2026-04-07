Así vive Pablo Granados en Zárate: un refugio natural entre huerta, caballos y perros rescatados

Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, Pablo Granados encontró en su casa de campo un nuevo estilo de vida, más simple, conectado con la naturaleza y centrado en el bienestar cotidiano.

Según lo publicado por revista Caras, el actor decidió instalarse definitivamente en una propiedad ubicada en las cercanías de Zárate, un espacio que ya formaba parte de su vida pero que con el tiempo cobró un significado mucho más profundo.

Un refugio rodeado de verde y aire libre

La casa se destaca por sus amplios espacios exteriores, donde el verde es protagonista. Jardines, rincones al aire libre y una piscina conforman un entorno pensado para el descanso y la desconexión.

Uno de los detalles que más llama la atención es la caballeriza, que refuerza el espíritu campestre de la propiedad. Lejos de una estética urbana o sofisticada, el hogar apuesta por una ambientación cálida, funcional y auténtica, en sintonía con el cambio de vida que eligió el actor.

La huerta y el valor de lo cotidiano

Otro de los puntos clave de la propiedad es la presencia de una huerta y árboles frutales, que acompañan su rutina diaria. Este vínculo con la tierra refleja una búsqueda consciente por volver a lo esencial, priorizando hábitos más simples y sustentables.

Granados encontró en estas actividades una forma de reconectar con lo cotidiano, alejándose del estrés urbano y apostando por una vida más equilibrada.

Un hogar pensado también para sus perros rescatados

Pero si hay algo que termina de definir este refugio es la presencia de sus perros rescatados, que ocupan un lugar central en la casa.

Con amplios espacios para correr, jugar y convivir en libertad, el entorno fue adaptado para su bienestar, consolidando un hogar que no solo responde a una elección estética, sino también a una forma de vida más afectiva, relajada y en armonía con la naturaleza.