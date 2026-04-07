Así es la casa de Guillermo Andino y Carolina Prat: un refugio luminoso y funcional pensado para la vida en familia

El conductor Guillermo Andino y Carolina Prat construyeron un hogar donde la amplitud, la luz natural y la calidez definen cada espacio, con un diseño pensado especialmente para una familia numerosa.

A través de sus redes sociales, la pareja comparte escenas cotidianas que dejan ver el estilo de la vivienda: un espacio donde la arquitectura prioriza la funcionalidad sin perder elegancia.

Una casa diseñada para habitar y disfrutar

Desde su concepción, la propiedad fue pensada para acompañar la dinámica familiar. Esto se refleja en ambientes amplios, cómodos y bien conectados, donde la circulación fluye sin obstáculos.

Lejos de una estética recargada, el diseño apuesta por una línea clásica y equilibrada, con materiales discretos y una fuerte presencia de luz natural gracias a los grandes ventanales de piso a techo.

La importancia de la luz y la continuidad visual

Uno de los rasgos más distintivos del hogar es la entrada constante de luz durante el día. Los ventanales no solo iluminan los ambientes, sino que también generan una conexión visual permanente con el exterior.

El diseño mantiene una coherencia estética en todos los sectores: los mismos materiales se repiten en distintos espacios, creando unidad y evitando contrastes innecesarios. Esta decisión refuerza la sensación de armonía y calidez.

El corazón del hogar: un living integrado al jardín

El living-comedor es el eje central de la casa, concebido como un gran ambiente integrado para reuniones y momentos en familia.

Allí, los ventanales se convierten en protagonistas: durante el día, la luz invade el interior y el espacio parece extenderse hacia el jardín, generando una continuidad natural entre interior y exterior.

La pileta, por su parte, se integra de manera orgánica al patio, acompañada por césped, arboleda y sectores pensados para disfrutar al aire libre sin perder confort.

Materiales que definen el estilo

La estética de la vivienda se organiza a partir de tres materiales principales:

Madera , que aporta calidez en muebles y detalles estructurales

, que aporta calidez en muebles y detalles estructurales Piedra , presente en paredes y en el hogar, sumando textura

, presente en paredes y en el hogar, sumando textura Vidrio, protagonista en los grandes ventanales que conectan los espacios

El resultado es una casa donde cada elemento cumple una función, pero también contribuye a una atmósfera serena, luminosa y pensada para compartir.

Con información de Ciudad Magazine