Así vive Donato de Santis en Italia: un refugio de piedra para redescubrir el sabor del Mediterráneo

Lejos de los flashes y el ritmo vertiginoso de los estudios de televisión, Donato de Santis encontró su lugar en el mundo. El chef decidió regresar a sus raíces y se instaló en su propiedad de Puglia, al sur de Italia, para dar inicio a una etapa marcada por la introspección y el contacto directo con la naturaleza.

Allí, en un entorno de calma absoluta, su presente se define por el tiempo de la siembra y la cosecha.

En este rincón del Mediterráneo, Donato desarrolló una huerta personal que trasciende el simple hobby; es un proyecto de vida que busca reconectar con la pureza de los alimentos y el respeto por los ciclos biológicos.

Para el cocinero, volver a sentir que un tomate recupera su aroma original es una reivindicación del sabor auténtico que dio origen a su pasión, indica el posteo compartido en sus redes sociales.

Arquitectura de piedra y sol: el estilo del refugio de Donato De Santis en Italia

La propiedad de Donato respeta la arquitectura tradicional de la región, donde predominan las estructuras de piedra caliza y paredes blancas de cal. Este diseño no es solo estético: es una técnica milenaria para reflejar la intensa luz del sol y mantener los interiores frescos durante los veranos del sur de Italia. Los arcos de medio punto y los techos abovedados le dan esa impronta de «monasterio laico» donde el silencio es el protagonista.

Los materiales nobles como la madera recuperada y el hierro forjado completan una estética orgánica. No hay muebles de diseño pretencioso; la decoración se integra con el paisaje de olivos centenarios que rodean la casa.

El gran corazón del hogar es, por supuesto, la cocina de estilo rústico, equipada con una mesa de madera maciza donde el chef recibe a amigos y familiares bajo una luz cálida que entra por ventanales que miran directo a la huerta.

La cocina del respeto: «Usar menos», la nueva técnica de Donato De Santis

Cultivar su propio alimento transformó la visión culinaria de Donato. El ejercicio de plantar, cuidar y esperar moldeó una filosofía basada en la paciencia y el minimalismo. “Cuando cosechás algo que creció así, cambia todo. Cocinás distinto. Respetás más. Usás menos”, reflexionó el cocinero en redes, dejando en claro que la excelencia no requiere de artificios.