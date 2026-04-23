La historia de amor de Florencia Raggi y Nicolás Repetto: más de dos décadas, una crisis y el vínculo que resistió

La historia entre Florencia Raggi y Nicolás Repetto comenzó a fines de los años 90, cuando coincidieron en el mundo de la televisión. Él ya era una figura consolidada y ella iniciaba su carrera en los medios.

Según repasaron medios como La Nación e Infobae, el vínculo creció rápidamente y se consolidó con el tiempo en una de las relaciones más estables del espectáculo argentino. Ambos optaron por mantener un perfil bajo, alejados de los escándalos y con fuerte foco en la vida familiar.

Fruto de la relación nació su hija Renata, y junto a los hijos de Repetto de una relación anterior, formaron una familia ensamblada que se mantuvo unida a lo largo de los años.

La crisis durante la pandemia que puso todo en pausa

El momento más delicado llegó durante la pandemia. Tal como reconstruyeron medios como radio Mitre, La 100 y TN, Nicolás Repetto decidió aislarse en su casa de Uruguay, lo que generó un distanciamiento físico y emocional con Florencia Raggi.

El propio conductor reconoció en entrevistas que atravesaron una etapa compleja, marcada por el encierro, la falta de proyectos y el impacto emocional del contexto.

En ese marco, dejó una frase que resonó en distintos portales: “No vale la pena remar cuando no hay respuestas”, en referencia a ese momento de crisis.

La canción “Flotar”, reflejo de su peor momento

Según detallaron medios nacionales, esa etapa quedó plasmada en la canción Flotar, escrita por Repetto durante su estadía en La Juanita.

El conductor se describió como “un barco de papel a la deriva”, una metáfora que sintetiza el estado emocional que atravesaba.

La música funcionó como una vía de escape y una forma de procesar lo vivido, transformando el conflicto en una expresión artística.

Cómo está hoy la relación

A pesar de la crisis, distintos medios coinciden en que no hubo una separación definitiva, sino un proceso difícil que logró superarse.

Hoy, Florencia Raggi y Nicolás Repetto continúan juntos, manteniendo el bajo perfil que siempre caracterizó a la pareja. Incluso, el propio relato del conductor sugiere que esa experiencia terminó siendo un punto de aprendizaje y reconstrucción.

Después de más de dos décadas, la historia de Raggi y Repetto combina amor, familia y desafíos. Una relación que, según reflejan medios nacionales, atravesó una tormenta fuerte, pero eligió seguir adelante.