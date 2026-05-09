Se normaliza el servicio urbano de colectivos en San Martín de los Andes

El sistema de transporte urbano en San Martín de los Andes es uno de los que recibió ayuda de Provincia (San Martín informa)

Se destrabó el conflicto que iniciaron los choferes del servicio urbano de pasajeros en San Martín de los Andes. La decisión de levantar la retención de tareas permitirá que, a lo largo de este sábado, comience a normalizarse el servicio, según los horarios vigentes para este día. Los trabajadores reclamaban por el pago total de sus salarios.

Desde el municipio sanmartinense se informó que el viernes los empleados iniciaron una medida de fuerza que consistió en la retención de tareas. El origen del conflicto fue la imposibilidad de la empresa concesionaria del servicio para cubrir la totalidad de los salarios de los choferes.

En San Martín de los Andes, el servicio de transporte urbano de pasajeros está consolidado después de un acuerdo entre el propio municipio y la empresa que lo lleva adelante. En ese convenio se fijó que la compañía afronta el pago de los salarios de los choferes, mientras que la municipalidad efectúa los aportes semanales hasta completar el costo del servicio. Eso implica casi 700 millones de pesos por mes, tal como se indicó.

Sin embargo, este mes, la empresa se vio imposibilitada de pagar los sueldos y el Ejecutivo agilizó los trámites para avanzar con la liquidación de la factura mensual, según se informó. Lo hizo además con los fondos propios, la tasa vial y otros aportes que están asignados para el transporte urbano.

Para evitar la profundización del conflicto, se llevaron a cabo reuniones con el objetivo de destrabar la situación. En esa instancia fue que se llegó a un entendimiento entre cada una de las partes y, luego de una asamblea, los empleados resolvieron levantar la retención de tareas, tal como se indicó.

A partir de esta decisión es que este sábado se reanudó el servicio y se espera que a lo largo de la jornada quede totalmente normalizado, siempre según los horarios prefijados correspondientes a este día. En la medida que las unidades comiencen a salir para cubrir los recorridos, las vecinas y vecinos podrán acceder al traslado en la localidad.