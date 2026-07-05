«Casa Cosmos», el proyecto que se asoma al cielo de Córdoba entre las luces y leyendas del cerro Uritorco

Integrada al paisaje semirárido cordobés con ventanales del piso al techo y al cielo con una claraboya triangular. Fotos: Arq. Gonzalo Viramonte.

Casa Cosmos fue el nombre que acuñó el propietario al ver la casa en el terreno, en las faldas del Valle de Punilla, en Capilla del Monte, provincia de Córdoba.



El lote linda con una reserva natural y su denso bosque de quebrachos rojos, algarrobos negros, chañares y aromitos, especies típicas de la región semiárida.



Tres vistas impresionantes

La topografía presenta una marcada pendiente de este a oeste y un fuerte descenso hacia el sur, que conduce a la reserva.



Desde un punto central de la propiedad, su geometría se despliega en función de tres vistas principales del paisaje. Al sur, la reserva natural con el cerro Las Gemelas como telón de fondo; al noreste, el cerro Uritorco; al oeste, el dique El Cajón.



Esta decisión organiza los espacios alrededor de un área central destinada a actividades sociales. A su alrededor se encuentran la cocina-comedor integrada en el centro, un dormitorio principal y un estudio, estos dos últimos separados por gruesos muros que regulan la privacidad y la inercia térmica.



La claraboya triangular, el asombroso detalle que funciona como un reloj natural

El núcleo de la casa incorpora una claraboya triangular que difunde la luz, una referencia constante al ciclo diario. La luz, en su movimiento, actúa como un reloj que mide el paso del tiempo.



La experiencia espacial propone la atmósfera de una cueva diáfana. Estos huecos, dotados de grosor, se materializan como galerías que proporcionan cobijo y sombra a las grandes aberturas. Además, tres contraventanas metálicas correderas facilitan el control de la luz, la regulación de la ventilación y la seguridad de la vivienda.



El diseño aprovecha la topografía para ganar altura en los espacios principales.

Una base absorbe la pendiente existente y establece un nuevo plano de apoyo para la planta principal; alberga una vivienda autónoma, así como dependencias técnicas y almacenamiento.



La base está construida con muros de piedra vertida de 40 cm de espesor, capaces de contener la tierra y consolidar el nuevo nivel cero.

Sobre esta base, la planta principal se construye con muros de hormigón visto revestidos con tablones de madera; el aislamiento térmico se incorpora al núcleo de los muros exteriores, mejorando el rendimiento higrotérmico general en busca del equilibrio justo entre temperatura, humedad y ventilación.



La aridez del paisaje encuentra continuidad en los muros exteriores y eco en el ascetismo de los espacios interiores.



En estas latitudes, la luz es el material omnipresente. Su coreografía y color reflejan las horas y los ciclos del año, como explica el arquitecto Nanzer en la memoria descriptiva..



La casa abraza esta condición y se presenta a sus habitantes como un artefacto primitivo para “ver” el tiempo: un dispositivo para facilitar la comunicación con el entorno.

Ficha técnica

Estudio:Arquitecto Cristian Nanzer

Area: 355 m²

Año: 2024

Fotografía: Gonzalo Viramonte

Contacto: @cristian.nanzer





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