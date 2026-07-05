«Boda blindada»: la estricta prohibición de Taylor Swift en su casamiento con Travis Kelce en el MSG

El casamiento más esperado de la cultura pop global se convirtió en un verdadero búnker inexpugnable. Taylor Swift y la estrella de la NFL, Travis Kelce, dieron el «sí» en una boda multitudinaria celebrada en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. El evento, que paralizó a la megapólis norteamericana con cortes de calles autorizados por el gobierno local, dejó al descubierto una tendencia que obsesiona a las celebridades: el blindaje absoluto contra las redes sociales.

Para evitar cualquier filtración en plataformas como TikTok o Instagram, la pareja impuso un operativo cerrojo que incluyó invitaciones digitales con marcas de agua rastreables, contratos de confidencialidad con penalizaciones económicas y la prohibición estricta de ingresar con teléfonos celulares.

La restricción no solo alcanzó a las mil celebridades invitadas, sino a cada mozo, proveedor y guardia de seguridad apostado en el recinto.

Las exigentes reglas en el altar del jet set

La lista de celebridades que debió entregar sus dispositivos antes de ingresar al salón pareció una alfombra roja de los premios Grammy. Entre los asistentes que aceptaron las drásticas condiciones de la cantante se destacaron:

Música y Hollywood: Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Ice Spice, Beyoncé y Jay-Z.

Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Ice Spice, Beyoncé y Jay-Z. Modelaje y pasarelas: Las hermanas Gigi y Bella Hadid, junto a las integrantes de la banda Haim.

Las hermanas Gigi y Bella Hadid, junto a las integrantes de la banda Haim. Corporativos: Altos ejecutivos de los estudios Disney y los principales financistas de la millonaria gira The Eras Tour.

La decisión de Taylor Swift no es un capricho aislado, sino la consolidación de un fenómeno global para resguardar la intimidad de los famosos (y los derechos de exclusividad de las revistas). En la Argentina, esta tendencia pisa fuerte y tiene un antecedente directo que sacudió a la región.

El piloto de carreras rionegrino Manuel Urcera y la modelo Nicole Neumann aplicaron este mismo protocolo de exclusión tecnológica durante su mega boda. En aquella oportunidad, las tarjetas de invitación aclaraban de forma taxativa que estaba prohibido registrar imágenes del evento, sumado a la decisión de la pareja de no otorgar ningún tipo de entrevista a los cronistas de espectáculos apostados en las inmediaciones.

Cámaras descartables y guardias de control: otros casos al límite

El circuito de bodas sin pantallas acumula estrategias cada vez más complejas en el mundo del espectáculo:

Oriana Sabatini y Paulo Dybala: la pareja argentina prohibió los teléfonos pero implementó un truco nostálgico: le entregaron a los invitados cámaras fotográficas analógicas para retratar la fiesta de forma controlada. Sin embargo, los dispositivos debieron ser devueltos en la puerta al finalizar la velada.

la pareja argentina prohibió los teléfonos pero implementó un truco nostálgico: le entregaron a los invitados cámaras fotográficas analógicas para retratar la fiesta de forma controlada. Sin embargo, los dispositivos debieron ser devueltos en la puerta al finalizar la velada. Kim Kardashian y Kanye West: en su momento, los invitados que necesitaban realizar o recibir una llamada de urgencia eran escoltados por un guardia de seguridad privado hacia una zona aislada para ser estrictamente vigilados mientras usaban el aparato.

en su momento, los invitados que necesitaban realizar o recibir una llamada de urgencia eran escoltados por un guardia de seguridad privado hacia una zona aislada para ser estrictamente vigilados mientras usaban el aparato. Jorge Rial y Romina Pereiro: en 2019, obligaron a todos los asistentes a depositar sus smartphones en cofres de seguridad antes de cruzar la puerta del salón de fiestas.

Para las estrellas actuales, el verdadero lujo ya no es el catering exclusivo ni los salones imponentes: la nueva demostración de poder es lograr que un millar de personas pasen una noche entera desconectadas del mundo exterior.