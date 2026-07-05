Apenas 1000 casas y un paraje salado: así es Calchín, el pequeño pueblo agrícola donde nació Julián Álvarez

Mientras el mundo del fútbol habla de los lujos, el minimalismo y el enorme jardín de su nueva residencia en España, los verdaderos orígenes de Julián Álvarez se encuentran en un rincón del interior argentino donde el paisaje lo dominan los silos, los tractores y el silencio rural. Se trata de Calchín, una pequeña localidad agrícola de la provincia de Córdoba que vio dar los primeros pasos al delantero de la Selección.

Ubicado en el departamento Río Segundo, a unos 110 kilómetros de la capital cordobesa, este pueblo es el reflejo del «interior del interior». Su nombre, de origen quichua, significa «paraje salado», una ironía de la geografía para el lugar que terminó pariendo a uno de los jugadores más dulces de la Scaloneta.

Radiografía de Calchín: la vida en un pañuelo rural

La escala del pueblo natal de la «Araña» ayuda a dimensionar la magnitud de su salto a la fama mundial. Sus números y su economía se resumen en una fisonomía puramente asociada al campo:

Población mínima: cuenta con poco más de 2.900 habitantes en total, de los cuales 2.427 viven en la zona urbana y 541 se distribuyen en los puestos rurales.

cuenta con poco más de en total, de los cuales 2.427 viven en la zona urbana y 541 se distribuyen en los puestos rurales. Viviendas contadas: el pueblo tiene apenas 1.165 casas , lo que hace que prácticamente todos los vecinos se conozcan por el nombre de pila.

el pueblo tiene apenas , lo que hace que prácticamente todos los vecinos se conozcan por el nombre de pila. El motor económico: la vida diaria gira en torno a la ganadería, la producción de alfalfa, la fabricación de megafardos, las plantas cerealeras y una reconocida industria local de elaboración de quesos y tambos.

A pesar de su tamaño, la comunidad se organizó a través de una fuerte red institucional que incluye una cooperativa de electricidad, un Club de Caza y Pesca, un Jockey Club y el epicentro de la vida social: la Capilla Santa Teresa.

El club de los inicios y el romance que nació en las calles de tierra

El lazo de Julián Álvarez con sus raíces es inquebrantable. Fue en las inferiores del Club Atlético Calchín, una institución de fuerte trayectoria en los torneos regionales, donde un cazatalentos descubrió que ese chico tímido tenía destino de grande antes de llevarlo a las inferiores de River Plate.

Hoy, el pueblo rinde un culto absoluto a su embajador: la cancha local lleva el nombre del delantero y fue declarado Ciudadano Ilustre. Fue justamente en esas mismas calles de tierra donde conoció a Emilia Ferrero, su actual pareja y madre de su hijo Amadeo. Un detalle que divierte a los fanáticos es que, mientras el futbolista fue perdiendo el clásico acento cordobés tras tantos años en Buenos Aires y Europa, la influencer todavía lo conserva con total naturalidad, reforzando la fuerte pertenencia al entramado rural que los vio crecer.

Tras consagrarse campeón del mundo, la mítica caravana de Julián arriba de un camión de bomberos por las tres avenidas principales del pueblo demostró que, aunque hoy viva en la comodidad europea, el corazón de la Araña sigue latiendo entre los megasfardos y los campos de Calchín.