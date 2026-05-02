El té antiarrugas que activa el colágeno y mejora la piel desde adentro: cómo tomarlo correctamente

En la búsqueda de alternativas naturales para el cuidado de la piel, un aliado inesperado volvió a ganar protagonismo: el té, especialmente el té verde, señalado por sus propiedades antioxidantes y su impacto en la producción de colágeno.

Según informó La Nación, distintas investigaciones destacan que ciertos compuestos presentes en esta infusión pueden ayudar a proteger la piel del envejecimiento prematuro y favorecer su regeneración.

Por qué el té puede ayudar a la piel

El secreto está en sus componentes. El té verde contiene:

Polifenoles

Catequinas

Vitamina C y E

Estos nutrientes actúan como antioxidantes, lo que significa que ayudan a:

Combatir los radicales libres

Reducir el daño celular

Proteger la elasticidad de la piel

Esto se traduce en una piel más firme, luminosa y con menos signos visibles de envejecimiento.

El vínculo con el colágeno

El colágeno es una proteína clave para mantener la piel firme y joven. Con el paso del tiempo, su producción disminuye.

Según especialistas citados por La Nación, los antioxidantes del té pueden contribuir a:

Estimular la producción natural de colágeno

Evitar su degradación

Mejorar la textura de la piel

No es un efecto inmediato ni milagroso, pero sí un complemento dentro de una rutina de cuidado integral.

Cómo consumirlo para aprovechar sus beneficios

Para obtener sus propiedades, se recomienda:

Consumir entre 2 y 3 tazas diarias

Evitar el exceso de azúcar

Tomarlo recién preparado

También puede usarse de forma tópica, por ejemplo:

Como tónico natural

En compresas para desinflamar

Qué tener en cuenta

Aunque es una opción natural, no reemplaza tratamientos dermatológicos.

Además:

Personas sensibles a la cafeína deben moderar su consumo

No todos los tipos de té tienen el mismo efecto

Los resultados dependen de la constancia

Por qué este “té antiarrugas” es tendencia

El interés por soluciones más naturales, sumado a la evidencia sobre sus beneficios antioxidantes, impulsó su popularidad.

En un contexto donde el cuidado de la piel se vuelve cada vez más integral, el té aparece como una alternativa accesible, simple y fácil de incorporar.

Lejos de promesas mágicas, el llamado “té antiarrugas” se posiciona como un aliado dentro de una rutina saludable. Un hábito cotidiano que, con el tiempo, puede ayudar a mejorar la calidad de la piel desde adentro.