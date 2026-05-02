Pitahaya o fruta del dragón: el superalimento que todos suman a su dieta (beneficios y cuándo evitarla)
Rica en antioxidantes, fibra y vitamina C, la pitahaya gana popularidad como superalimento. Qué beneficios tiene, cómo consumirla y en qué casos conviene tener precaución.
En los últimos meses, la pitahaya, también conocida como fruta del dragón, empezó a aparecer cada vez más en dietas, redes sociales y recetas saludables. Su aspecto llamativo y su perfil nutricional la convirtieron en una de las frutas tendencia.
Originaria de América Central y perteneciente a la familia de los cactus, hoy se cultiva en distintas partes del mundo y también comienza a ganar terreno en Argentina.
Por qué todos están sumando pitahaya a su dieta
Uno de los principales motivos es su valor nutricional. La pitahaya es rica en:
- Antioxidantes (como vitamina C y betalaínas)
- Fibra
- Minerales como hierro y calcio
Estos componentes ayudan a:
- Mejorar la digestión
- Fortalecer el sistema inmunológico
- Cuidar la salud cardiovascular
Además, al ser baja en calorías y con alto contenido de agua, también se la asocia con dietas para bajar de peso y mejorar el metabolismo.
Según destacan desde algunos medios como Revista Para Ti, su popularidad creció porque combina tres factores clave: es liviana, versátil y fácil de incorporar en licuados, bowls o postres saludables.
Un “superalimento” con beneficios reales
Distintos estudios y fuentes nutricionales coinciden en que esta fruta puede aportar beneficios como:
- Mejorar el tránsito intestinal gracias a su fibra
- Regular el azúcar en sangre
- Reducir el colesterol
- Aportar saciedad
También contiene compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular.
Por eso, se volvió habitual verla en dietas equilibradas y planes de alimentación saludable.
Cuándo conviene evitarla o consumirla con cuidado
A pesar de sus beneficios, no es una fruta para todos los casos.
- Personas con problemas intestinales específicos (como diverticulosis) deberían moderar su consumo por las semillas.
- En personas con diabetes, puede interactuar con medicamentos y potenciar su efecto, por lo que se recomienda consultar con un profesional.
- Como cualquier alimento, en exceso puede generar molestias digestivas
La clave está en incorporarla dentro de una dieta equilibrada.
Cómo consumir la pitahaya
Una de sus ventajas es su versatilidad. Se puede consumir:
- Fresca, directamente con cuchara
- En jugos o licuados
- En ensaladas de frutas
- En postres o bowls
Su sabor es suave, ligeramente dulce, lo que la hace fácil de combinar con otros alimentos.
Por qué es tendencia en Argentina
El interés por alimentos más naturales, sumado a la expansión de su cultivo en el país, impulsó su consumo. Además, su estética llamativa la convirtió en protagonista en redes sociales y propuestas gastronómicas.
La pitahaya no es solo una moda: es una fruta con propiedades reales que puede sumar beneficios a la alimentación. Sin embargo, como todo alimento, la clave está en el equilibrio y el consumo consciente.
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