Pitahaya o fruta del dragón: el superalimento que todos suman a su dieta (beneficios y cuándo evitarla)

En los últimos meses, la pitahaya, también conocida como fruta del dragón, empezó a aparecer cada vez más en dietas, redes sociales y recetas saludables. Su aspecto llamativo y su perfil nutricional la convirtieron en una de las frutas tendencia.

Originaria de América Central y perteneciente a la familia de los cactus, hoy se cultiva en distintas partes del mundo y también comienza a ganar terreno en Argentina.

Por qué todos están sumando pitahaya a su dieta

Uno de los principales motivos es su valor nutricional. La pitahaya es rica en:

Antioxidantes (como vitamina C y betalaínas)

(como vitamina C y betalaínas) Fibra

Minerales como hierro y calcio

Estos componentes ayudan a:

Mejorar la digestión

Fortalecer el sistema inmunológico

Cuidar la salud cardiovascular

Además, al ser baja en calorías y con alto contenido de agua, también se la asocia con dietas para bajar de peso y mejorar el metabolismo.

Según destacan desde algunos medios como Revista Para Ti, su popularidad creció porque combina tres factores clave: es liviana, versátil y fácil de incorporar en licuados, bowls o postres saludables.

Un “superalimento” con beneficios reales

Distintos estudios y fuentes nutricionales coinciden en que esta fruta puede aportar beneficios como:

Mejorar el tránsito intestinal gracias a su fibra

gracias a su fibra Regular el azúcar en sangre

Reducir el colesterol

Aportar saciedad

También contiene compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular.

Por eso, se volvió habitual verla en dietas equilibradas y planes de alimentación saludable.

Cuándo conviene evitarla o consumirla con cuidado

A pesar de sus beneficios, no es una fruta para todos los casos.

Personas con problemas intestinales específicos (como diverticulosis) deberían moderar su consumo por las semillas.

(como diverticulosis) deberían moderar su consumo por las semillas. En personas con diabetes, puede interactuar con medicamentos y potenciar su efecto, por lo que se recomienda consultar con un profesional.

Como cualquier alimento, en exceso puede generar molestias digestivas

La clave está en incorporarla dentro de una dieta equilibrada.

Cómo consumir la pitahaya

Una de sus ventajas es su versatilidad. Se puede consumir:

Fresca, directamente con cuchara

En jugos o licuados

En ensaladas de frutas

En postres o bowls

Su sabor es suave, ligeramente dulce, lo que la hace fácil de combinar con otros alimentos.

Por qué es tendencia en Argentina

El interés por alimentos más naturales, sumado a la expansión de su cultivo en el país, impulsó su consumo. Además, su estética llamativa la convirtió en protagonista en redes sociales y propuestas gastronómicas.

La pitahaya no es solo una moda: es una fruta con propiedades reales que puede sumar beneficios a la alimentación. Sin embargo, como todo alimento, la clave está en el equilibrio y el consumo consciente.