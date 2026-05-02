El Gobierno espera dólares del FMI y la liquidación de exportaciones para fortalecer reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compras en el mercado de cambios, pero pese a esto el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 800 millones implicó un golpe directo a las reservas internacionales que cerraron una semana complicada con USD 44.483 millones.

Esta situación instala interrogantes sobre el futuro inmediato, sobre todo por los vencimientos que la Argentina debe enfrentar en lo que resta del año con el organismo internacional más el nivel de adquisiciones y acumulación de divisas que pueda alcanzar la entidad que preside Santiago Bausili.

El Gobierno apunta a fortalecer las reservas

Fuentes consultadas por el sitio Infobae, explicaron que la caída semanal en las reservas se corresponde tanto a la operación para afrontar el compromiso con el FMI como a la variación en la cotización de activos que integran el balance del BCRA. Este movimiento terminó por neutralizar el efecto positivo que generaron las compras diarias de dólares.

La consultora Analytica preciso que, tras el pago de mayo, el equipo económico deberá enfrentar los siguientes vencimientos con el FMI:

26 de agosto : vencimiento de USD 777 millones en concepto de intereses

: vencimiento de en concepto de intereses 26 de septiembre : USD 800 millones por devolución del capital

: por devolución del capital 26 de noviembre : USD 772 millones en intereses

: en intereses 26 de diciembre: USD 342 millones capital

El economista de la consultora mencionada, Claudio Caprarulo, señaló: «No es un monto marginal y hay que considerar que la mayor parte cae en la segunda mitad del año, por eso la clave está en el volumen de dólares que logre acumular el BCRA en los meses previos cuando se da la mayor liquidación del agro. Más allá de si consigue nuevas fuentes de financiamiento».

Por su parte, el economista jefe de la consultora Quantum Finanzas, Fernando Baer, indicó que los pagos pendientes no presentan un desafío relevante para la estrategia oficial. En este sentido, expresó: «Este año restan alrededor de USD 2.000 millones sólo de intereses y vencimientos de capital con el FMI. No tienen mucho impacto porque en principio luego de la revisión habría desembolso para pagar por lo menos la mitad de eso».

Al mismo tiempo el economista destacó que el Gobierno permanece activo en la compra de dólares mediante emisiones de Bonares, a la vez que mantiene un acuerdo de garantías con organismos multilaterales que permite instrumentar operaciones con bancos privados. Para Baer, estas herramientas permiten mirar el segundo semestre con menor tensión financiera.

Esta semana, gracias a la licitación del Bonar 2027 y 2028, la Secretaría de Finanzas pudo hacerse de USD 848 millones que van a sumar a los depósitos del Tesoro en el BCRA y se espera que el nivel suba cerca de USD 1.400 millones.

En términos generales se trató de una adjudicación exitosa, sin embargo en donde se testeó la ampliación del monto, se generó ruido en la segunda subasta, donde solo se pudieron ubicar USD 48 millones en el AO28. Además, la duda del mercado también está en si el equipo económico logrará mantener estos dólares.

Desde el Ministerio de Economía mencionaron que esperan reponer los dólares usados para la adquisición de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos a través del desembolso pendiente del FMI de USD 1.000 millones. El giro permitiría recomponer parte de las reservas del BCRA que se vieron afectadas por la necesidad de cumplir con el pago al organismo internacional.

El Gobierno también confía en que la recomposición de reservas se pueda apoyar en la expectativa de que la liquidación del agro.

En el BCRA indicaron que entre octubre de 2025 y abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, pero de esto solo se liquidaron USD 6.800 millones en el mercado lo que lleva a la conclusión de que restaría una liquidación de USD 3.200 millones. Al restante también se le agrega los USD 650 millones que logró colocar Chubut.

Un informe de la consultora Invecq que compartió el sitio Infobae, destaca: “En abril, se observa un repunte en las colocaciones, explicado en gran medida por la emisión de Chubut -que por sí sola representa cerca del 50% del total del mes- y, en segundo lugar, por operaciones corporativas relevantes como la de Edenor, que representó el 37% de lo emitido hasta lo que va del mes de abril”.

Con información de Infobae