Cómo es la única isla de Estados Unidos donde los autos están prohibidos desde hace más de 120 años

Con apenas 3,8 km², 600 habitantes permanentes y más caballos que vehículos, Mackinac Island se convirtió en un caso único de movilidad sustentable y preservación patrimonial. La historia fue contada por la BBC y replicada por La Nación.

En una época en la que las ciudades buscan reducir el tránsito, recuperar espacios públicos y fomentar formas de movilidad más sostenibles, existe un lugar que parece haberse adelantado más de cien años a ese debate.

Se trata de Mackinac Island, una pequeña isla ubicada en el lago Hurón, en el estado de Michigan, Estados Unidos, donde los automóviles están prohibidos desde finales del siglo XIX y donde el paisaje urbano permanece prácticamente inalterado desde entonces.

Según un artículo publicado por la BBC y replicado por La Nación, la isla alberga unos 600 residentes permanentes, alrededor de 600 caballos durante la temporada alta y una comunidad que eligió mantener un ritmo de vida completamente distinto al del resto del país.

Una ciudad diseñada para caminar, pedalear y convivir

Mientras gran parte de Estados Unidos se desarrolló alrededor del automóvil, Mackinac Island tomó el camino contrario.

En sus calles no circulan autos particulares, motocicletas ni carritos de golf. Los desplazamientos se realizan a pie, en bicicleta o mediante carruajes tirados por caballos.

Lejos de ser una atracción turística creada recientemente, esta decisión forma parte de la identidad de la isla desde hace más de 120 años.

La tradición cuenta que en 1898 uno de los primeros automóviles que llegó a la zona provocó una explosión del motor que asustó a los caballos. El episodio derivó en una prohibición que primero afectó al pequeño poblado local y que luego se extendió a toda la isla.

Lo que comenzó como una medida de protección terminó convirtiéndose en un modelo urbano único en Estados Unidos.

Cuando los caballos reemplazan a los camiones

La ausencia de vehículos motorizados no significa que la isla haya renunciado a los servicios modernos.

De acuerdo con la BBC, los caballos participan de tareas cotidianas que en cualquier otra ciudad serían realizadas por camiones o utilitarios.

Se utilizan para la recolección de residuos, la distribución de mercaderías, las entregas de correo y hasta el transporte de materiales de construcción.

Durante el verano, cuando la isla recibe más de un millón de visitantes, unos 600 caballos ayudan a sostener el funcionamiento del lugar. En invierno, una pequeña parte permanece para garantizar los servicios esenciales.

Un paisaje urbano congelado en el tiempo

Más allá de la movilidad, gran parte del atractivo arquitectónico de Mackinac Island radica en la preservación de su patrimonio.

La isla conserva viviendas históricas, hoteles victorianos, edificios públicos centenarios y una estructura urbana que prácticamente no fue modificada por la llegada del automóvil.

Uno de sus íconos es el Grand Hotel, inaugurado en 1887 y considerado uno de los grandes exponentes de la arquitectura hotelera de la Edad Dorada estadounidense.

Con sus extensas galerías, fachadas clásicas y una decoración que remite al siglo XIX, el edificio sigue funcionando como uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Naturaleza protegida y desarrollo controlado

Otro dato llamativo es que cerca del 80% de la superficie de Mackinac Island forma parte de un parque estatal.

Esto permitió conservar bosques, senderos, formaciones rocosas y paisajes costeros prácticamente intactos.

La arquitectura convive con la naturaleza de una manera poco habitual: las construcciones se integran al entorno sin grandes infraestructuras viales ni estacionamientos, elementos que suelen dominar el paisaje en otras ciudades turísticas.

El lujo de vivir sin motores

Para muchos de sus habitantes, el principal atractivo no es la belleza del lugar sino la calidad de vida que ofrece.

La ausencia de ruido vehicular, la posibilidad de desplazarse en bicicleta y la cercanía entre vecinos forman parte de una experiencia urbana difícil de encontrar en otras partes del mundo.

Según relataron residentes entrevistados por la BBC, uno de los mayores placeres cotidianos consiste en atravesar la isla en bicicleta rodeados de árboles y escuchar únicamente el sonido de los cascos de los caballos sobre las calles.

En tiempos donde las ciudades buscan desesperadamente reducir la contaminación y recuperar escala humana, Mackinac Island aparece como una rareza fascinante: una comunidad que decidió detener el reloj del automóvil y construir una forma distinta de habitar el espacio.