Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este miércoles 24 de junio en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció los cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 24 de junio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el 24 de junio
CALF indicó que los cortes para este miércoles serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|8.30 a 13.30 h.
|B° Sapere; Villa Farrel y Provincias Unidas.
|Incorporación de nueva infraestructura y tecnología inteligente.
|9.15 a 9.45 h. y 12.00 a 12.30 h.
|Desde Illia hasta Alem, entre San Juan e Independencia.
|Mantenimiento de instalaciones para mejorar la confiabilidad.
|9.15 a 12.30 h.
|Desde Río Salado hasta Alderete, entre Angelelli y Monseñor D’Andrea.
|Instalación de gabinete para medidores inteligentes.
Comentarios