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Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este miércoles 24 de junio en Neuquén

La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció los cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 24 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el 24 de junio

CALF indicó que los cortes para este miércoles serán de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8.30 a 13.30 h.B° Sapere; Villa Farrel y Provincias Unidas.Incorporación de nueva infraestructura y tecnología inteligente.
9.15 a 9.45 h. y 12.00 a 12.30 h.Desde Illia hasta Alem, entre San Juan e Independencia.Mantenimiento de instalaciones para mejorar la confiabilidad.
9.15 a 12.30 h.Desde Río Salado hasta Alderete, entre Angelelli y Monseñor D’Andrea.Instalación de gabinete para medidores inteligentes.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció los cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 24 de junio.

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