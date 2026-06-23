Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este miércoles 24 de junio en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció los cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 24 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el 24 de junio

CALF indicó que los cortes para este miércoles serán de la siguiente forma: