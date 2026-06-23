Río Negro empieza a pagar retroactivos por recategorizaciones: quiénes cobran este viernes

El Gobierno de Río Negro anunció que este viernes 26 de junio se abonará el primer tramo de los montos retroactivos pendientes correspondientes a recategorizaciones automáticas del personal del Ministerio de Salud de Río Negro, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la Función Pública.

La medida alcanza a trabajadores que, por aplicación de recategorizaciones, registraban diferencias salariales acumuladas entre la fecha en que correspondía el ascenso y la efectiva emisión de la resolución administrativa.

Primer pago: hasta $200.000 en un solo tramo

En esta primera etapa, los agentes con retroactivos de hasta $200.000 recibirán la totalidad del monto en un único pago, que se abonará por planilla complementaria este viernes.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que ya se encuentran regularizadas las liquidaciones actuales, por lo que los trabajadores alcanzados perciben sus haberes con la categoría actualizada.

Cómo será el cronograma de pagos

Para los casos restantes, el pago se realizará de manera escalonada a partir de julio, de acuerdo al monto acumulado por cada trabajador: