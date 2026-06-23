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Política

Río Negro empieza a pagar retroactivos por recategorizaciones: quiénes cobran este viernes

El Gobierno de Río Negro comenzará a liquidar este viernes 26 los montos adeudados por recategorizaciones automáticas. En esta primera etapa, quienes tengan retroactivos de hasta $200.000 cobrarán el total en un solo pago.

Redacción

Por Redacción

La Provincia comienza a pagar retroactivos este viernes. Foto: gentileza.

La Provincia comienza a pagar retroactivos este viernes. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro anunció que este viernes 26 de junio se abonará el primer tramo de los montos retroactivos pendientes correspondientes a recategorizaciones automáticas del personal del Ministerio de Salud de Río Negro, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la Función Pública.

La medida alcanza a trabajadores que, por aplicación de recategorizaciones, registraban diferencias salariales acumuladas entre la fecha en que correspondía el ascenso y la efectiva emisión de la resolución administrativa.

Primer pago: hasta $200.000 en un solo tramo

En esta primera etapa, los agentes con retroactivos de hasta $200.000 recibirán la totalidad del monto en un único pago, que se abonará por planilla complementaria este viernes.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que ya se encuentran regularizadas las liquidaciones actuales, por lo que los trabajadores alcanzados perciben sus haberes con la categoría actualizada.

Cómo será el cronograma de pagos

Para los casos restantes, el pago se realizará de manera escalonada a partir de julio, de acuerdo al monto acumulado por cada trabajador:

  • 1.107 agentes con retroactivos entre $200.001 y $500.000 cobrarán en tres cuotas iguales y consecutivas.
  • 367 trabajadores con montos entre $500.001 y $1.000.000 percibirán el pago en cuatro cuotas.
  • 162 agentes con más de $1.000.000 de retroactivo lo harán en seis cuotas mensuales.


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El Gobierno de Río Negro anunció que este viernes 26 de junio se abonará el primer tramo de los montos retroactivos pendientes correspondientes a recategorizaciones automáticas del personal del Ministerio de Salud de Río Negro, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la Función Pública.

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