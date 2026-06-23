Nico Varrone y Mattia Colnaghi se suman a Colapinto y también aceleran en Spielberg

Junto a Franco Colapinto, el atractivo en Austria el fin de semana venidero también se centrará en las presencias de Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, los argentinos que compiten en las categorías promocionales, Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente.

Luego de varios destellos interesantes, el bonaerense Varrone, piloto del Van Amersfoort Racing, afronta la sexta fecha de la Fórmula 2, la anterior en la escalera de la máxima, con el propósito de cristalizar en resultados las muy buenas labores parciales.

Varrone, de 25 años, viene de arribar 13° en Barcelona, aunque el resultado final no se condijo con la muy buena tarea previa del argentino, quien marcha 14° en el campeonato con 14 puntos. El líder es el italiano Gabriele Mini con 86 unidades.

El italo-argentino Colnaghi, por su parte, piloto de la academia de Red Bull, quiere dejar atrás los problemas padecidos en España (sufrió fallas en la caja de cambios en el Sprint y un toque en la carrera principal) y comenzar a sumar sus primeros grandes resultados en la Fórmula 3.

Será la cuarta fecha de la temporada para el piloto de 17 años, que compite en el equipo MP Motorsport, y que ocupa el 21° en el campeonato, con apenas una unidad. El puntero de la tabla es el estadounidense Ugo Ugochukwu, con 58 puntos.

HORARIOS DE LA FÓRMULA 2

Viernes

Práctica libre: 06:05 hs.

Clasificación: 10:55 hs.

Sábado

Carrera Sprint (28 vueltas): 09:15 hs.

Domingo

Carrera principal (40 vueltas): 05:10 hs.

HORARIOS DE LA FÓRMULA 3

Viernes

Práctica libre: 04:55 hs.

Clasificación: 10:00 hs.

Sábado

Carrera Sprint (21 vueltas): 05:05 hs.

Domingo