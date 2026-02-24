Construyen la estación de servicios de YPF más grande de Argentina

Avanza sobre uno de los corredores viales más transitados de la Argentina la construcción de la que será la estación de servicios más grande del país. El megaproyecto, impulsado por YPF, se desarrolla sobre la autopista Rosario–Buenos Aires y ocupará una superficie total de 10 hectáreas en la localidad bonaerense de San Pedro.

La obra está emplazada sobre la Ruta Nacional 9, mano a Buenos Aires, a la altura del kilómetro 162, frente al complejo La Serena, donde ya funciona una estación de la petrolera estatal en sentido contrario. La ejecución del proyecto está a cargo de la empresa Jorge Caso S.A.

Un nodo integral de servicios: la estación de YPF más grande de Argentina

El desarrollo no solo ampliará la capacidad de expendio de combustibles, sino que apunta a convertirse en un nodo integral de servicios para el transporte de cargas, ómnibus de larga distancia y usuarios particulares que circulan diariamente por el corredor Rosario–Buenos Aires, por donde transitan más de 20.000 vehículos por día.

El complejo contará con un parador gastronómico abierto las 24 horas, con espacios climatizados, patios exteriores y un paseo comercial preparado para franquicias, cafeterías y tiendas de conveniencia. La propuesta busca ofrecer un punto de descanso y consumo acorde a la creciente demanda del tránsito interurbano.

Infraestructura de gran escala: la estación de YPF más grande del país

Entre los servicios previstos se destacan:

Islas de carga diferenciadas para vehículos livianos y pesados

Playa de estacionamiento de gran capacidad para camiones

Zona de descanso con duchas para choferes

Centro de asistencia mecánica rápida

Locales comerciales (farmacia, autoservicio y tecnología)

Estación de GNC

Puntos de recarga eléctrica

Estacionamiento para autos, colectivos y utilitarios

Además, se analiza incorporar cajeros automáticos, módulos bancarios y un espacio operativo para fuerzas de seguridad vial, reforzando el rol estratégico del predio.

Impacto económico y empleo

La nueva estación de servicios generará un fuerte impacto económico y logístico en la región. Se estima que dará empleo a unas 100 personas, una cifra similar a la dotación actual del complejo La Serena. Los perfiles laborales estarán vinculados a gastronomía, administración, mantenimiento, limpieza y playeros.

Con esta obra, San Pedro se consolida como un punto clave dentro del sistema logístico nacional, cubriendo una demanda histórica de paradores de gran escala en uno de los tramos viales más importantes del país.