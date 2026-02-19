Así es la casa de Luisana Lopilato en Canadá: con pista de hockey, pileta de natación y 15 baños 

Luisana Lopilato y Michael Bublé comenzaron su historia de amor en el 2008. Se casaron en marzo del 2011 y se instalaron en Canadá, donde viven con sus cuatro hijos en una lujosa mansión.

La propiedad ocupa casi una manzana completa con 9.300 metros cuadrados. Tiene siete habitaciones, 15 baños, dos sótanos, una casa aparte de servicio y una amplia cocina que la actriz mostró en distintos videos.

“Como toda familia, pasamos la mayor parte del tiempo en la cocina, por eso la mayoría de nuestras imágenes son de ese ambiente”, había contado la actriz.

Como si eso fuera poco, la casa también tiene pileta de natación climatizada, cancha de tenis, y lo más llamativo: una pista de hockey sobre hielo, que se ubica en uno de los sótanos.

“Pensé que no la iba a usar, pero los lunes y los jueves viene siempre el grupo de chicos del colegio. Yo cocino y todos vienen a tomar clases de hockey”, comentó sobre este particular sector.

Para construir su hogar, Michael y Luisana eligieron al arquitecto Michael Green, que participó en la renovación del aeropuerto Prince George y en la construcción de la famosa galería de arte de Vancouver.

La importancia de la privacidad para Michael y Luisana

La casa está ubicada frente al colegio al que asistió el cantante durante su infancia, lo cual fue celebrado por los vecinos como un gesto de humildad de parte de Michael.

Sin embargo, al momento de su construcción, la pareja priorizó la privacidad y decidieron que la casa estuviera rodeada por un gran muro de cemento.

Esto hizo que la mansión sea foco de polémica, ya que el gran muro perimetral que la rodea generó críticas porque no respetaba el diseño urbanístico local.

Finalmente, se llegó a un acuerdo y tuvieron que plantar una hilera de árboles frente a la muralla para cumplir con la normativa y mantener la privacidad que para ellos era lo más importante.