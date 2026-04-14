Cuánto cuesta pintar una casa de 100 m² en abril de 2026 y cuáles son los colores tendencia

En paralelo al costo, las tendencias en diseño también influyen en la elección final.

Renovar la pintura del hogar sigue siendo una de las formas más efectivas de transformar los espacios sin necesidad de grandes obras. En abril de 2026, pintar una casa completa de 100 metros cuadrados implica una inversión considerable, que varía según los materiales, la mano de obra y el estado previo de las paredes.

¿Cuánto sale pintar una casa de 100 m²?

De acuerdo a valores actualizados del mercado:

Materiales (primera marca): entre $1.500.000 y $2.300.000

entre Mano de obra: entre $5.000.000 y $7.000.000

En total, el costo para pintar una vivienda de 100 m² —incluyendo interiores y el frente— se ubica entre $6.500.000 y $9.300.000.

Para este tipo de trabajos, generalmente se requiere un equipo de tres a cuatro personas, lo que también impacta en el precio final.

Factores que influyen en el precio

Estado de las paredes (si necesitan reparación previa)

Tipo de pintura (látex, antihumedad, lavable, etc.)

Cantidad de ambientes y detalles (techos, molduras, exteriores)

Ubicación y acceso a la vivienda

Los colores tendencia en 2026

En cuanto a diseño, este año se imponen los tonos claros y naturales, que ayudan a ampliar visualmente los ambientes y aportan calma.

Según Pantone, el color del año es Cloud Dancer, un blanco suave que transmite serenidad y equilibrio. Esta elección marca una continuidad en la búsqueda de espacios más armónicos y relajantes.

Entre los tonos más elegidos para este año se destacan:

Blanco roto

Beige claro

Gris suave

Arena y tostados

Verde oliva suave

Terracota claro (ideal para exteriores)

Estas paletas están inspiradas en estilos minimalistas y mediterráneos, con fuerte presencia de colores vinculados a la naturaleza.

Más allá del costo, pintar una casa es una inversión que impacta directamente en la calidad del espacio. No solo mejora la estética, sino que también protege las superficies y puede aumentar el valor de la propiedad.