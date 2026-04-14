Así es la casa prefabricada china que llega al país: cuánto cuesta y por qué se arma en 10 horas

La casa prefabricada china que se vende por $843.885 el m² y se instala en 10 horas en Buenos Aires (Foto: Mercado Libre).

Una nueva alternativa habitacional empieza a ganar terreno en el mercado local: se trata de una casa prefabricada de origen chino que puede comprarse desde Argentina y que se destaca por su rapidez de instalación y diseño modular.

Con un valor estimado desde $843.885 por metro cuadrado, este tipo de vivienda se posiciona como una opción moderna frente a la construcción tradicional, especialmente para quienes buscan soluciones rápidas y funcionales.

Cómo es la casa prefabricada que llega desde China

El modelo está diseñado bajo un sistema modular industrializado, lo que permite que llegue prácticamente listo para su armado.

La estructura combina:

Acero galvanizado (resistente y duradero)

(resistente y duradero) Paneles tipo sándwich con EPS, lana de roca o poliuretano

Materiales pensados para mejorar el aislamiento térmico y acústico

Además, la vivienda incluye elementos clave para habitarla casi de inmediato:

Puertas y ventanas con doble vidrio

Instalación eléctrica completa (enchufes, luces y disyuntor)

(enchufes, luces y disyuntor) Terminaciones listas para uso básico

Esto reduce significativamente los tiempos y costos de obra.

Tamaños y diseño adaptable

La casa prefabricada se ofrece en distintos formatos, lo que permite adaptarla a diferentes necesidades:

37 m²

56 m²

74 m²

El diseño es personalizable, tanto en distribución como en terminaciones, lo que la convierte en una alternativa versátil: puede funcionar como vivienda permanente, casa de fin de semana o espacio de trabajo.

Instalación en tiempo récord: 10 horas

Uno de los puntos más llamativos es su velocidad de montaje.

Según el fabricante:

La instalación completa puede realizarse en apenas 10 horas

Cada módulo puede ensamblarse en alrededor de 2 horas

Este sistema reduce la necesidad de mano de obra intensiva y elimina los largos tiempos de obra típicos de la construcción tradicional. En muchos casos, la casa queda lista para habitar el mismo día.

Características técnicas que la diferencian

Más allá de la rapidez, la vivienda incorpora prestaciones pensadas para su durabilidad:

Estructura resistente al óxido

Diseño impermeable

Resistencia al fuego (grado A)

Capacidad de soportar vientos fuertes y movimientos sísmicos

Base simple, sin necesidad de grandes cimientos

Esto la posiciona como una opción eficiente también en términos de seguridad y mantenimiento.

Cuánto cuesta y qué incluye

El precio base parte de los $843.885 por m², aunque el valor final depende del tamaño y los adicionales.

A tener en cuenta:

Impuestos aproximados: $121.382

Costos de envío internacional (variables según destino)

También se pueden sumar opcionales:

Cocina completa (muebles y bacha)

(muebles y bacha) Baño equipado (inodoro, ducha, espejo)

(inodoro, ducha, espejo) Electrodomésticos

Terraza o detalles decorativos

Qué tener en cuenta antes de comprar

Si bien la propuesta resulta atractiva, hay algunos puntos clave:

Normativa local: en Buenos Aires pueden requerirse permisos específicos según el terreno

en Buenos Aires pueden requerirse permisos específicos según el terreno Regulaciones de importación: la Aduana permite hasta cinco envíos internacionales por año por persona

la Aduana permite hasta Adaptación del terreno y servicios (agua, luz, cloacas)

En un contexto donde la rapidez y el costo son determinantes, esta casa prefabricada china aparece como una alternativa innovadora que redefine la forma de construir.

Con información de TN