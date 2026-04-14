Así es la casa prefabricada china que llega al país: cuánto cuesta y por qué se arma en 10 horas
Se vende en Argentina y promete una instalación exprés: esta casa prefabricada de origen chino combina estructura modular, bajo costo y montaje rápido.
Una nueva alternativa habitacional empieza a ganar terreno en el mercado local: se trata de una casa prefabricada de origen chino que puede comprarse desde Argentina y que se destaca por su rapidez de instalación y diseño modular.
Con un valor estimado desde $843.885 por metro cuadrado, este tipo de vivienda se posiciona como una opción moderna frente a la construcción tradicional, especialmente para quienes buscan soluciones rápidas y funcionales.
Cómo es la casa prefabricada que llega desde China
El modelo está diseñado bajo un sistema modular industrializado, lo que permite que llegue prácticamente listo para su armado.
La estructura combina:
- Acero galvanizado (resistente y duradero)
- Paneles tipo sándwich con EPS, lana de roca o poliuretano
- Materiales pensados para mejorar el aislamiento térmico y acústico
Además, la vivienda incluye elementos clave para habitarla casi de inmediato:
- Puertas y ventanas con doble vidrio
- Instalación eléctrica completa (enchufes, luces y disyuntor)
- Terminaciones listas para uso básico
Esto reduce significativamente los tiempos y costos de obra.
Tamaños y diseño adaptable
La casa prefabricada se ofrece en distintos formatos, lo que permite adaptarla a diferentes necesidades:
- 37 m²
- 56 m²
- 74 m²
El diseño es personalizable, tanto en distribución como en terminaciones, lo que la convierte en una alternativa versátil: puede funcionar como vivienda permanente, casa de fin de semana o espacio de trabajo.
Instalación en tiempo récord: 10 horas
Uno de los puntos más llamativos es su velocidad de montaje.
Según el fabricante:
- La instalación completa puede realizarse en apenas 10 horas
- Cada módulo puede ensamblarse en alrededor de 2 horas
Este sistema reduce la necesidad de mano de obra intensiva y elimina los largos tiempos de obra típicos de la construcción tradicional. En muchos casos, la casa queda lista para habitar el mismo día.
Características técnicas que la diferencian
Más allá de la rapidez, la vivienda incorpora prestaciones pensadas para su durabilidad:
- Estructura resistente al óxido
- Diseño impermeable
- Resistencia al fuego (grado A)
- Capacidad de soportar vientos fuertes y movimientos sísmicos
- Base simple, sin necesidad de grandes cimientos
Esto la posiciona como una opción eficiente también en términos de seguridad y mantenimiento.
Cuánto cuesta y qué incluye
El precio base parte de los $843.885 por m², aunque el valor final depende del tamaño y los adicionales.
A tener en cuenta:
- Impuestos aproximados: $121.382
- Costos de envío internacional (variables según destino)
También se pueden sumar opcionales:
- Cocina completa (muebles y bacha)
- Baño equipado (inodoro, ducha, espejo)
- Electrodomésticos
- Terraza o detalles decorativos
Qué tener en cuenta antes de comprar
Si bien la propuesta resulta atractiva, hay algunos puntos clave:
- Normativa local: en Buenos Aires pueden requerirse permisos específicos según el terreno
- Regulaciones de importación: la Aduana permite hasta cinco envíos internacionales por año por persona
- Adaptación del terreno y servicios (agua, luz, cloacas)
En un contexto donde la rapidez y el costo son determinantes, esta casa prefabricada china aparece como una alternativa innovadora que redefine la forma de construir.
Con información de TN
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