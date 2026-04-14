Así es la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: diseño boho, arquitectura abierta y un jardín tipo resort

La casa que Nicolás Cabré y Rocío Pardo construyeron en Villa Carlos Paz no es solo un refugio de pareja: es un proyecto donde el diseño, la arquitectura y el estilo de vida dialogan en cada espacio. A partir de lo que se conoció en redes y lo publicado por medios como Para Ti y La Nación, el hogar combina líneas contemporáneas, estética boho y una fuerte conexión con el entorno natural.

Lejos de lo ostentoso, la casa apuesta por una premisa clara: menos ruido visual, más bienestar.

Una arquitectura pensada para la luz y la vida cotidiana

Uno de los puntos más fuertes del diseño es la integración de los ambientes. La casa presenta espacios abiertos, donde cocina, comedor y living se conectan de forma fluida, una decisión típica de la arquitectura contemporánea.

La elección de materiales y colores acompaña esa idea:

Paleta neutra: blanco, beige, gris y tonos arena

blanco, beige, gris y tonos arena Pisos continuos tipo cemento alisado

Grandes ventanales con cortinas livianas

Este enfoque permite que la luz natural sea protagonista y genere una sensación de amplitud constante, algo clave en viviendas modernas orientadas al descanso.

Cocina integrada: funcionalidad y estética en equilibrio

La cocina responde a un concepto muy actual: orden visual + uso práctico.

En las imágenes se observa:

Muebles de líneas rectas, sin tiradores visibles

Combinación de madera clara y blanco

Barra central con banquetas tapizadas

Electrodomésticos integrados

El resultado es un espacio limpio, donde todo está pensado para no interrumpir la estética general, algo que define el diseño contemporáneo de alto nivel.

Según lo publicado por Para Ti, esta lógica se repite en toda la casa: cada elemento cumple una función sin sobrecargar el ambiente.

Un living minimalista que prioriza el confort

El living continúa la misma línea arquitectónica:

Sofás en tonos claros

Texturas naturales (madera, fibras, textiles suaves)

Iluminación cálida y puntual

Objetos deco mínimos pero bien elegidos

La disposición del mobiliario no es casual: está pensada para invitar a bajar el ritmo, con una distribución que prioriza la circulación y el relax.

Este tipo de diseño responde a una tendencia global: espacios emocionales más que decorativos.

El exterior: una extensión natural de la casa

Si hay un sector donde la arquitectura se vuelve protagonista, es el exterior.

Terraza y galería con diseño integrado

La terraza funciona como una prolongación del interior:

Sillones curvos en tonos tierra

Mesa baja central

Sombrilla de gran tamaño

Paredes de piedra natural

Según TN, este espacio fue pensado como un lugar de encuentro y descanso, con muebles seleccionados para lograr comodidad y armonía visual.

Jardín y pileta estilo “resort”

El patio eleva el concepto de la casa:

Pileta con borde tipo playa

Sectores de piedra y vegetación

Reposeras y áreas de descanso

Este diseño no es casual: responde a una lógica de arquitectura actual que busca convertir el hogar en un espacio de experiencia, casi como un hotel, pero íntimo.

Materiales nobles y estética boho-mediterránea

Uno de los grandes aciertos del proyecto es la coherencia estética:

Madera maciza

Ratán y fibras naturales

Textiles en tonos crudos

Iluminación cálida

El resultado es una mezcla entre boho, mediterráneo y escandinavo, que logra un equilibrio entre calidez y modernidad.

Un diseño con una idea clara: vivir más lento

Más allá de lo visual, la casa refleja una decisión de fondo: cambiar el ritmo de vida.

La elección de Córdoba, el contacto con el verde y la distribución de los espacios responden a un objetivo concreto: crear un hogar donde el diseño acompañe el descanso y la vida cotidiana.

Como señalan distintos medios, no se trata solo de decoración, sino de una casa pensada como refugio emocional, donde cada ambiente tiene sentido y función.

El detalle que define toda la casa

Si hay algo que sintetiza el proyecto de Cabré y Pardo es esto: todo está diseñado para que la casa se sienta, no solo se vea

Una arquitectura silenciosa, materiales honestos y una estética coherente que confirma una tendencia fuerte:

el lujo hoy es la calma.