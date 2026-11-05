La Iglesia presiona al Senado para aprobar la Ley de Ludopatía Infantil antes de la llegada del papa León XIV

El papa León XIV junto a Monseñor Marcelo Colombo, a su derecha, y monseñor Raúl Pizarro, a su izquierda.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó al Senado que apruebe antes de fin de mes la ley que busca regular las apuestas online y prevenir la ludopatía infanto-juvenil. El pedido se realizó a pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

“Les pedimos desde acá, aprovechando esta conferencia de prensa, a los senadores que se pongan las pilas y que no la dejen morir”, expresó monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la CEA, durante un encuentro con periodistas en la sede de la institución.

La Iglesia advirtió que la ley de ludopatía infantil puede perder estado parlamentario

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024, pero todavía debe ser tratado por el Senado. Si no avanza antes del 30 de noviembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias, perderá estado parlamentario.

Pizarro relacionó la urgencia del tratamiento legislativo con las consecuencias de las apuestas virtuales en adolescentes y sus familias.

“Con ese proyecto de ley a medio sancionar, muriéndose, a lo mejor también morirán las esperanzas de muchas familias y morirán muchos jóvenes. Dejar morir esa media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa de tantos jóvenes y familias detrás de la ludopatía virtual infanto-juvenil”, sostuvo según publicó Infobae.

El reclamo se realizó durante la presentación de la visita de León XIV, que encabezó el Padre Máximo, secretario de Comunicación de la CEA. La visita forma parte de una gira regional que también contempla etapas en Uruguay y Perú.

La visita del Papa al Cottolengo y el mensaje sobre la discapacidad

Uno de los momentos previstos en la agenda será el lunes 9 de noviembre, cuando el Pontífice visite el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El establecimiento alberga a 410 personas con discapacidad en un predio de 50 hectáreas, con edificios, una escuela, un centro educativo terapéutico y talleres de rehabilitación.

El presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, explicó: “La visita al Cottolengo expresa nuestra cercanía con esa vulnerabilidad que se manifiesta en la discapacidad de un hermano o una hermana nuestra. Y los hacemos solidarios también de esa forma con sus familias y con la sociedad toda, que tiene dificultades muchas veces para acompañar y sostener esa vulnerabilidad”.

En tanto, Pizarro también vinculó ese encuentro con el reclamo por la ludopatía infanto-juvenil y otras situaciones de vulnerabilidad social. “Estos dos gestos simbólicos no terminan ahí. Simbolizan otros mundos de vulnerabilidad. Con el tema de la ludopatía, para nosotros es muy importante y estamos muy interesados en que eso no quede de lado e invisibilizado”, afirmó.

Qué propone el proyecto de ley contra las apuestas online y la ludopatía infantil

La iniciativa que espera tratamiento en el Senado tiene 54 artículos. A diferencia de la propuesta del Gobierno, alcanza a todos los operadores de apuestas online, incluidos los que cuentan con licencia.

Entre sus principales medidas, establece la prohibición de publicidad y patrocinios de juegos de azar online, incluidos los realizados por influencers, equipos deportivos y deportistas. También impide que los menores de 18 años accedan a plataformas de apuestas y pronósticos deportivos.

El texto exige controles de identidad mediante reconocimiento facial, incorpora advertencias sobre los riesgos del juego y establece restricciones a los medios de pago. Además, propone crear un Registro Nacional de Autoexclusión para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las plataformas.

En el ámbito educativo, contempla jornadas de sensibilización en escuelas y capacitación docente. También establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización, con agravantes cuando las infracciones involucren a menores de edad.