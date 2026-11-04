Qué comía el papa León XIV en Chicago: cómo hacer en casa la pizza que disfrutaba desde chico.

La pizza de masa fina con pepperoni es una de las preferidas del papa León XIV. (Foto: imagen ilustrativa).

Mucho antes de convertirse en el papa León XIV, Robert Francis Prevost tenía una costumbre gastronómica que lo conectaba con sus raíces en Chicago: disfrutar de una buena pizza. Entre sus lugares preferidos estaba Aurelio’s Pizza, una tradicional cadena familiar de Illinois que se hizo conocida en todo el mundo por su vínculo con el actual pontífice.

La relación con el restaurante no quedó solamente en un recuerdo de su vida en Estados Unidos. En agosto de 2024, pocos meses antes de su elección como Papa, Prevost visitó una de las sucursales de Homewood y pidió una pizza de pepperoni. Después de su nombramiento, el local decidió homenajearlo con una preparación bautizada como «Pope-roni», un juego de palabras entre Pope (Papa, en inglés) y pepperoni.

La pizzería también reservó un lugar especial para recordar aquella visita. La mesa donde se sentó el entonces cardenal pasó a ser conocida como la «mesa del Papa».

Cómo es la pizza que conquistó al papa León XIV

Aurelio’s Pizza es reconocida por su estilo de pizza de masa fina, una especialidad muy popular en Chicago. A diferencia de otras versiones estadounidenses, esta preparación tiene una base delgada, dorada y crocante, con una generosa cantidad de queso y salsa de tomate.

La pizza de pepperoni es una de las preferidas del pontífice y se convirtió en un atractivo para quienes visitan el restaurante. Incluso, la cadena destacó públicamente su vínculo con León XIV después de su elección.

Una de las particularidades de este estilo de pizza es que suele cortarse en pequeños cuadrados, en lugar de las tradicionales porciones triangulares.

Cómo hacer en casa la pizza favorita del papa León XIV

Para recrear esta versión en casa se puede utilizar una masa fina y combinar pepperoni con otros ingredientes clásicos de la pizza estadounidense, como salchicha italiana, jamón cocido, pimientos verdes y champiñones.

Ingredientes

400 gramos de masa para pizza.

340 gramos de salsa de tomate.

400 gramos de salchicha italiana fresca.

285 gramos de mozzarella rallada.

185 gramos de jamón cocido.

65 gramos de pepperoni.

70 gramos de pimiento verde.

70 gramos de champiñones.

Orégano y pimienta a gusto.

Un chorrito de aceite de oliva.

Paso a paso

1. Preparar la masa. Estirar los 400 gramos de masa sobre una superficie enharinada hasta conseguir una base bien fina. La idea es lograr una textura crocante, característica de las pizzas al estilo Chicago de masa delgada.

2. Incorporar la salsa. Distribuir la salsa de tomate sobre toda la superficie, dejando un pequeño borde libre. Se puede condimentar con orégano y pimienta.

3. Agregar los ingredientes. Cocinar previamente la salchicha italiana en una sartén y desmenuzarla en trozos pequeños. Distribuirla sobre la salsa y sumar una parte de la mozzarella.

4. Completar la cobertura. Incorporar el jamón cocido cortado en trozos, las rodajas de pepperoni, el pimiento verde en tiras finas y los champiñones laminados.

5. Terminar con queso. Cubrir con el resto de la mozzarella y agregar un chorrito de aceite de oliva.

6. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a temperatura alta, alrededor de 250 a 275 °C, durante unos 10 a 15 minutos. El tiempo dependerá del horno y del grosor de la masa.

La pizza estará lista cuando la base se encuentre dorada y crocante, el queso completamente fundido y los ingredientes bien cocidos.

El secreto para conseguir una masa fina y crocante

Para acercarse al estilo de Aurelio’s, uno de los puntos más importantes es evitar que la masa quede demasiado gruesa. También conviene precalentar bien el horno y utilizar una placa o pizzera previamente aceitada.

Una vez lista, se puede cortar en cuadrados pequeños, tal como se acostumbra en muchas pizzerías de Chicago.