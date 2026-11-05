Así es la finca de Brad Pitt en Francia: 500 hectáreas, un castillo histórico y una transformación millonaria

Lejos de los estudios de Hollywood, Brad Pitt encontró en el sur de Francia uno de sus proyectos más ambiciosos. Se trata de Château Miraval, una impresionante finca de 500 hectáreas ubicada en la Provenza, que combina un castillo histórico, extensos viñedos, olivares centenarios y paisajes naturales.

La propiedad, adquirida originalmente junto a Angelina Jolie en 2008, representó una inversión cercana a los 60 millones de dólares. Lo que comenzó como un refugio privado terminó convirtiéndose en un emprendimiento vitivinícola de alcance internacional.

Pero más allá de su éxito comercial, Château Miraval llama la atención por su entorno: una enorme extensión de naturaleza donde la arquitectura tradicional francesa convive con una propuesta de producción sustentable.

Cómo es Château Miraval, la finca de 500 hectáreas de Brad Pitt

Ubicada cerca de Correns, en la región francesa de Provenza, Château Miraval reúne algunos de los elementos más característicos del paisaje mediterráneo.

La finca está rodeada de bosques autóctonos, olivares, viñedos y campos de cultivo. En el centro del predio se encuentra un castillo histórico que constituye uno de los principales atractivos arquitectónicos de la propiedad.

El entorno natural es parte fundamental de su identidad. Las grandes extensiones verdes y los terrenos destinados a la agricultura conforman un paisaje que conserva la esencia rural del sur de Francia.

A diferencia de otras propiedades de celebridades, donde el lujo se concentra principalmente en las construcciones, en Château Miraval el protagonismo está puesto en la naturaleza y en la integración del patrimonio arquitectónico con el paisaje.

Un castillo histórico rodeado de viñedos y olivares

Uno de los elementos más llamativos de Château Miraval es su castillo, una construcción que forma parte de la historia de la finca y que se convirtió en un símbolo de la propiedad.

A su alrededor se extienden los viñedos que abastecen a la bodega, además de olivares centenarios y sectores de vegetación autóctona.

La combinación de estos elementos crea una estética característica de las grandes fincas provenzales: arquitectura tradicional, amplios espacios abiertos y un paisaje dominado por los tonos verdes y tierra.

La propiedad también conserva construcciones antiguas vinculadas con su actividad rural, lo que refuerza su identidad histórica.

El proyecto sustentable que transformó la propiedad de Brad Pitt

Uno de los aspectos centrales de la transformación de Château Miraval fue la decisión de impulsar una producción agrícola basada en prácticas ecológicas.

Para desarrollar el proyecto, Brad Pitt se asoció con la familia Perrin, reconocida por su trayectoria en la vitivinicultura francesa.

El objetivo fue ampliar la producción sin abandonar el cuidado del entorno natural, mediante técnicas de cultivo orgánico y la reducción del uso de productos químicos sintéticos.

La finca también diversificó su actividad con la producción de aceite de oliva.

Antes de esta transformación, Château Miraval producía alrededor de 150.000 botellas de vino al año. Con el crecimiento de la marca y su expansión internacional, la distribución alcanzó una escala cercana a los 10 millones de botellas anuales.

El actor también participó en decisiones relacionadas con la presentación de los productos, desde las etiquetas hasta los envases comerciales.

La historia de amor de Brad Pitt y Angelina Jolie que quedó ligada al castillo

Château Miraval no solo representa un importante proyecto empresarial para Brad Pitt. La finca también ocupa un lugar especial en su historia personal.

Fue allí donde Brad Pitt y Angelina Jolie celebraron su casamiento en agosto de 2014, en una ceremonia íntima que convirtió a la propiedad en uno de los escenarios más recordados de su relación.

Sin embargo, después de la separación, la finca pasó a formar parte de una extensa disputa judicial.

Jolie vendió su participación del 50% en el negocio a Tenute del Mondo, vinculada al empresario Yuri Shefler. Pitt cuestionó la operación al sostener que existía un acuerdo que impedía vender las acciones sin el consentimiento de la otra parte.

El conflicto derivó en diferentes procesos judiciales y continuó durante 2026, con resoluciones parciales, pero sin una solución definitiva de todas las controversias.

De refugio privado a una de las propiedades más conocidas de la Provenza

Con el paso de los años, Château Miraval dejó de ser solamente una finca asociada a dos estrellas de Hollywood para consolidarse como un emprendimiento de alcance internacional.

Su atractivo combina un castillo histórico, 500 hectáreas de paisaje mediterráneo y una producción agrícola orientada a la sustentabilidad.

La propiedad representa una forma particular de entender el lujo: no solo a través de grandes construcciones, sino también mediante la conservación de los espacios naturales y el aprovechamiento productivo del territorio.

En ese entorno de bosques, olivares y viñedos, Brad Pitt desarrolló un proyecto que continúa ligado tanto a su vida personal como a su faceta empresarial.