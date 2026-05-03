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Sociedad

El empresario de Roca Carlos «Archi» Isla falleció este domingo y deja un importante legado

Este lunes se realizará su velatorio entre la 11 y las 16.

Redacción

Por Redacción

Carlos "Archi" Isla tenía 66 años.

Carlos "Archi" Isla tenía 66 años.

El empresario de Roca Carlos «Archi» Isla falleció hoy a los 66 años y deja un legado marcado por el desarrollo de una importante cadena de corralones en el norte de la Patagonia y su compromiso con su ciudad natal.

Además de liderar una empresa como Carlos Isla, fundada por su padre y que tuvo un importante desarrollo tanto en Río Negro como Neuquén, el empresario cumplió un rol social importante apoyando a instituciones deportivas y sociales que quedó representado con el desarrollo del centro comunitario de Alta Barda, donde funciona un comedor para 50 chicos de ese barrio que lleva su nombre.

Su empresa «destinó siempre un porcentaje fijo de sus ventas para devolverlo en donaciones, colaboraciones, becas, ayuda o sponsoreo, para escuelas, clubes, hospitales o personas«, describieron sus amigos en una carta de lectores que este medio publicó hace cinco años.

En el 2017, Carlos Isla se alejo de la empresa por una enfermedad. Sus hijos Conrado y Eugenia se hicieron cargo de liderar la firma que siguió su crecimiento para convertirse en la más importante del rubro en la Patagonia. En total tenía cuatro hijos.

El velatorio de «Archi» se realizará este lunes entre las 11 y las 16 en el cementerio Parque las Fuentes de Roca.

Actividades con chicos en el centro comunitario «Archi «Isla, de Alta Barda.

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El empresario de Roca Carlos "Archi" Isla falleció hoy a los 66 años y deja un legado marcado por el desarrollo de una importante cadena de corralones en el norte de la Patagonia y su compromiso con su ciudad natal.

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