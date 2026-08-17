«El nuevo Pilar»: La casa más linda del año brilla en la zona que pasó de 8.000 habitantes a 100.000 en 25 años

«Caja sobre caja». En planta baja, el área social. En la alta, el área privada. Fotos: Alejandro Peral.

Canning se consolida como el «nuevo Pilar» de la zona sur del Gran Buenos Aires. Este corredor verde, ubicado a unos 40 km de CABA sobre las rutas 52 y 58, pasó de 8.000 a 100.000 habitantes en los últimos 25 años y experimenta un boom demográfico e inmobiliario con más de 60 barrios cerrados, centros comerciales y proyectos integrales. En uno de ellos fue construida Casa Guayubira, que obtuvo el premio a mejor vivienda unifamiliar en los International Property Award. Compitieron proyectos de más de 80 países y un panel de más de 100 expertos revisó cada obra desde cuatro ejes: diseño, calidad, impacto en la ciudad y ecología..

Hormigón y madera

De acuerdo con la memoria descriptiva del proyecto de Tim Arquitectos, la casa explora el límite entre lo público y lo privado, creando un oasis urbano con un diseño en forma de C que envuelve un patio central.

El concepto “caja sobre caja” organiza la planta baja para el área social y la planta alta para el área privada, conectadas por amplias aberturas y una galería.

Utiliza hormigón para privacidad y madera con parasoles móviles para flexibilidad, integrando luz natural y el entorno. Parasoles semipermeables filtran la luz y añaden privacidad, enriqueciendo la experiencia sensorial de la vivienda.

Con un frente que se cierra y un espacio central que actúa como el corazón del hogar, este proyecto busca romper con ciertos estándares convencionales que caracterizan a las casas suburbanas argentinas, logrando un pequeño oasis urbano.

Una de las premisas fue integrar elementos exteriores a la arquitectura, generando una simbiosis entre ambos. El diseño en forma de C surge a partir de la ubicación estratégica de la pileta y el área de chill out en uno de los laterales del terreno, envolviendo y creando un entorno íntimo y protegido.

El concepto “caja sobre caja” se manifiesta de manera clara: una tira inferior conforma el área social mientras que la caja superior se destina al área privada, apoyando en dos tiras en sentido opuesto.

La planta baja, compuesta por la cocina, el living, el comedor y una sala de pool, cuenta con grandes aberturas que permiten la continuidad visual entre el interior y el exterior.

A su vez, dispone de una galería que se vincula directamente con el corazón de la casa. Así, toda esta planta baja vive muy de cerca lo que sucede en el sector de pileta y chill out.



Por su parte, la planta alta destinada al sector de descanso se extiende en forma de voladizo sobre la entrada principal, creando un semicubierto para el estacionamiento de vehículos. El nivel superior cuenta con dos dormitorios, la master suite, un hall recibidor y un lavadero.



La combinación de hormigón y acero corten logra un equilibrio estético y funcional: mientras el hormigón oculta lo que se prefiere mantener fuera de vista, los parasoles móviles permiten flexibilidad y comunicación con el entorno.

El rol de los parasoles

Uno de los elementos distintivos de Casa Guayubira es el uso de parasoles semipermeables de acero corten que filtran la luz natural en las habitaciones, proporcionando privacidad tanto en el interior como en la zona de la pileta.

Estos parasoles no solo protegen de miradas externas, sino que ofrecen un juego de luces y sombras que enriquece la experiencia sensorial del espacio y, por último, resguardan a la vivienda de los calores del oeste que tanto agobian en el hemisferio sur.

Ficha técnica

Casa Guayubira