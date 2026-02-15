Entre las dunas y el mar, esta casa se integra al bosque de pinos en el paraíso emergente de la costa

r

La casa está rodeada de árboles y dunas en Mar de las Pampas.

Entre las dunas, el bosque y el mar, un paraíso ubicado a ocho kilómetros de Villa Gesell en la costa atlántica bonaerense crece en forma cada vez menos silenciosa ya que cada vez son más los que descubren el encanto de Mar de Las Pampas.



Apenas 25 años atrás no había supermercado, ni cajero automático ni señal de celular. Con el paso del tiempo, las primeras cabañas dieron paso a complejos de lujo, un proceso que se aceleró en la pandemia.

Ese es el escenario donde tomó forma este gran proyecto del estudio Parentella Sánchez Gómez Arquitectos.



Ubicada en un terreno con pendiente, entre los pinos de un pequeño bosque que se forma en el valle tras los médanos de la playa, esta casa intenta minimizar su impacto en el medioambiente reduciendo su pisada a una planta de ocho por nueve metros, de manera de mantener la mayor cantidad de arboles existentes, dicen en la memoria descriptiva,



Es así que el proyecto para esta casa de veraneo busca que, además de ser compacta y rendidora, se vuelque hacia el paisaje con grandes ventanales, frontales y de ángulo, para incluir en su interior la mayor cantidad de paisaje circundante.



Uno de los mayores desafíos fue resolver la pendiente en diagonal del terreno ya que un lado queda encallado en la arena mientras el otro se eleva del terreno más de dos metros.



Por eso es que la planta baja queda elevada al contrafrente casi un piso. Este basamento es lo que estructuralmente se denomina una caja de arena, un tabique perimetral con zapata corrida rellenada con arena compactada y una losa que hace de tapa y piso de planta baja.

Materiales duros



La inclemencia del clima marítimo llevo a elegir materiales duros, el hormigón en fachadas, el aluminio inoxidable en todas las carpinterías, y la madera, que si bien hay que mantener, es un material local y fácil de reponer.



Todo esta hecho y modulado con tablas de pino de 6 pulgadas: los encofrados de la fachadas y losas de hormigón, los decks exteriores de madera, y las puertas y revestimientos interiores pintados de blanco. “Elegimos la verticalidad en los encofrados para jugar con la verticalidad y esbeltez de los arboles jóvenes”, explican los arquitectos.



En planta baja se buscó la máxima apertura hacia el bosque, con una cocina lineal y frontal a las visuales como único elemento divisor, que permite cocinar mirando el paisaje.



Un volumen de tablas condensa toilette, lavadero y despensa mínimamente. Una ventana en ángulo abre también vistas a los árboles del frente y permite la entrada de sol del norte.La escalera lineal plegada se recorta como figura sobre esta ventana.



Lateralmente el único acceso con puerta a la casa, donde un murete de hormigón contiene el terreno e incluye a la parrilla.

En la planta alta se buscó el mayor rendimiento para tres dormitorios y dos baños básicos.



El pasillo conector de los mismos se abre al frente y a la escalera exterior que sube a la terraza, donde se abren las vistas al cielo, al bosque y se vislumbra el mar. Esta escalera sobre la otra escalera es finalmente lo que hace al tema arquitectónico del proyecto, dándole esa idea de girar sobre si mismo como un caracol, los mismos te encontrás en el trayecto a la playa.



En cuanto al paisajismo, la decisión fue mantener y rescatar las especies existentes: además de los 30 pinos, un ciprés viejo y jorobado, los arbustos siempreverde, las cortaderas y las cañas silvestres.

Ficha técnica