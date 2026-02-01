Hormigón, acero y madera: una nueva escribanía y una obra que sorprende en Roca

Un proyecto de 258 m2 en el centro de Roca. Fotos: Alejandro Carnevale.

En el caso céntrico pero en una zona apacible y con lugar para estacionar. Sobria, con materiales nobles que transmitieran fortaleza y una fachada que no pasara desapercibida. Luminosa, cálida, digitalizada y conectada, con capacidad tecnológica instalada ahora para abastecer la demanda y los desafíos informáticos que vendrán.

Con espacios confortables para quienes trabajan allí y para los que la visitan: un patio interno para respirar aire libre, una cocina para tomar o comer algo al lado de un ventanal, una sala de recepción también de buen porte como anticipo de lo que sigue. Para que los clientes (requirentes en la jerga) se sientan a gusto desde el principio: desde el detalle del diario sobre la mesa a los pisos, la madera, las luminarias, el mobiliario, la amplitud. Por todo eso, sólida pero funcional, sin rastros de la rigidez solemne que el imaginario colectivo asocia con su profesión.

Ese lugar donde se vende o compra una propiedad, se refrenda un testamento o una donación, entre otras acciones que garantizan seguridad jurídica en asuntos cruciales de la vida, no debía ser visto solo como un sitio donde hay que entrar para firmar un papel. Debía ser visto como mucho más que eso.

Y para eso, había que dar un salto de calidad.

Así, como lo conversaron con el arquitecto Maxi La Sala desde el concepto inicial hasta los detalles finales, debía ser la nueva sede de su escribanía para Agustín Cancio y su esposa y colega Sofía Scotti en General Roca, en el corazón del Alto Valle en Río Negro.

Oficinas amplias y luminosas.

Buscaban, como cuentan esta soleada mañana de fines de enero en la sala de reuniones que estrenaron hace solo 15 días, la que sería la oficina que los acompañaría para siempre. Nada menos.

Tras recorrer y recorrer en busca de potenciales locaciones, cuando encontraron una casa antigua en venta en una zona perfecta se reunieron con el arquitecto para visitarla juntos. Lo habían elegido por las experiencias de amigos en común y en especial porque habían visto sus obras, les gustaba esa impronta. Eso querían.

Corría diciembre del 2022 cuando se decidieron a comprar esa vivienda que no estaba en buen estado pero tenía tan buena ubicación.

Se acercaba la decisión crucial: ¿Remodelarla o tirarla abajo para construir desde cero? Para el objetivo buscado, tras escuchar las sugerencias del arquitecto lo aconsejable era demolerla. La conclusión fue clara: el camino de mejorar lo que había no los llevaría a lo que buscaban.

El impulso de la región



Una visión macro los animaba también a invertir en ese proyecto soñado: la convicción de que habitan una región privilegiada y que por eso por estos tiempos la Patagonia Norte está en el centro de las miradas.



El patio interno.

Y no solo por la potencia dinamizadora de Vaca Muerta y el gasoducto que cruzará Río Negro hasta el puerto de salida en el Atlántico.



También por los bastiones de siempre, como el turismo de la cordillera al mar y por el peso histórico de la fruticultura en el Alto Valle. Y por los nuevos proyectos para irrigar zonas áridas y ponerlas en producción con nuevas inversiones, experiencias y negocios en la zona de influencia del Valle Medio de Río Negro.



Esa pujanza, ese movimiento, esa confianza en el progreso que vendrá, requerían estar a la altura con la obra que encararían para su escribanía.

El proyecto



Cuentan después que ya en la primera reunión con el arquitecto el entendimiento fue rápido, que captó enseguida la esencia de lo que querían transmitir, es decir sobriedad, fortaleza, durabilidad en el tiempo, materiales nobles que expresaran esas premisas.

La charla incluyó otro pedido, en un plano complementario pero no menor: como iban a pasar muchas horas por día en la oficina necesitaban un lugar habitable y cómodo para sentirse como en casa.

Sala de reuniones.



En el encuentro siguiente, el arquitecto puso alternativas sobre la mesa. El consenso sobre la resolución también fue rápido. La obra estuvo lista a comienzos del 2026.

Manos a la obra



¿Cómo fue el proceso desde aquella reunión inicial hasta el resultado final? La memoria descriptiva del proyecto comienza así: “La construcción preexistente fue demolida en su totalidad para dar lugar a una obra nueva, pensada desde el inicio para responder a las necesidades actuales de la actividad notarial y a una forma contemporánea de habitar los espacios de trabajo”, explica el arquitecto Maxi La Sala.



Así, el proyecto propone una arquitectura institucional actual, clara y accesible, que busca alejarse de una imagen excesivamente solemne.



Oficina en la planta alta,

La intención fue lograr un edificio que transmita profesionalismo y confianza, pero también cercanía, tanto para quienes trabajan allí como para el público que asiste diariamente a la escribanía, siempre de acuerdo con la memoria descriptiva.



El arquitecto explica también que la materialidad juega un rol central en esta búsqueda. Y que el uso de hormigón armado, acero y madera define el carácter del edificio.



Es interesante repasar las razones en cada caso: el hormigón aporta solidez y durabilidad, el acero refuerza la expresión contemporánea y la madera introduce calidez, equilibrando el conjunto y mejorando la calidad de los espacios interiores.

Planta baja



El edificio se organiza en dos plantas con una diferenciación clara de usos.



En la planta baja se concentran las actividades que involucran la atención al público: recepción y sala de espera, sala de firmas, sala de reuniones y oficinas.

Salas de la planta baja, vinculadas al luminoso patio interno.

Estos espacios se vinculan de manera directa con un patio interior, que aporta iluminación natural, visuales abiertas y un ambiente calmo para el desarrollo de las tareas cotidianas.

Planta alta



La planta alta se destina a los usos más privados y administrativos. Allí se ubican la oficina principal, los archivos y un sector de apoyo con cocina y espacio para comer de manera eventual.

Esta disposición permite separar los ámbitos públicos de los privados, favoreciendo un funcionamiento ordenado y eficiente.

Luz natural



La presencia de grandes ventanales permite que la luz natural sea un elemento constante en todo el edificio, mejorando el confort interior y reduciendo la dependencia de iluminación artificial.



La relación visual con el patio y el exterior acompaña la dinámica diaria del trabajo y aporta una sensación de amplitud y bienestar, explica La Sala.



En resumen, como afirma luego el arquitecto en el cierre de la memoria descriptiva, la nueva Escribanía Cancio – Scotti se presenta como una obra contemporánea y funcional, que transforma un lote con una construcción obsoleta en un espacio de trabajo luminoso, amable y acorde al contexto urbano de Roca,

Hormigón armado, madera y acero, los ejes del proyecto y el porte de esa combinación en la fachada.

En el equipo Cancio – Scotti se dividieron las tareas: él estuvo atento a la marcha general del proyecto y ella profundizó en los detalles que marcan la diferencia. Es nieta del escribano Edgardo Scotti, figura esencial en la profesión por su vital aporte con la Ley Nacional Registral. Con aquel espíritu y las herramientas de hoy, una nueva escribanía comenzó a transitar su historia en un edificio a la altura del progreso que promete la región.

Ficha técnica

Obra: Escribanía Cancio – Scotti

Ubicación: General Roca, Río Negro

Finalización de Obra: 2026

Estudio: La Sala Arquitectura

Superficie total: 258 m2

Tipo de construcción: tradicional

Sobre el estudio

Maxi La Sala estudió Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA). donde se recibió en el año 2000. Desde entonces ejerce en el Alto Valle, al norte de la Patagonia. Su práctica profesional se desarrolló principalmente en torno a los encargos propios de una escala urbana intermedia, abarcando arquitectura residencial, edificios, urbanizaciones y una variedad de proyectos comerciales. En los últimos años, trabajos provenientes de otras geografías reconfiguraron algunas formas de proyectar, con especial atención al clima, la luz y la naturaleza, y requirieron profundizar en técnicas constructivas específicas no tradicionales, necesarias para diseñar y construir en climas un poco más adversos como por ejemplo los de la cordillera.

Contacto: @lasalaarquitectura