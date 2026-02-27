Inspirado en el estilo japonés, crearon una casa sostenible para habitar en el medio del campo

Grandes cristaleras, materiales nobles y una relación directa con el paisaje definen esta vivienda pensada como refugio moderno en plena naturaleza. Inspirada en la arquitectura japonesa, la casa fue diseñada para una familia joven que buscaba desconectarse de la rutina sin resignar comodidad ni funcionalidad.

Ubicada en lo alto de las colinas de Eola, cerca de Salem, la vivienda se emplaza en un entorno privilegiado, rodeada de montañas al este y colinas cubiertas de viñedos hacia el oeste. Desde su posición elevada, la construcción parece suspendida sobre el paisaje, generando una sensación de calma y aislamiento que transforma al hogar en un verdadero santuario.

Un proyecto pensado para vivir en armonía con el entorno

El proyecto fue desarrollado por el estudio de arquitectura y diseño interior Ueda Design Studio, liderado por la arquitecta Nahoko Ueda. El encargo era claro: crear un espacio que funcionara como refugio, pero que también respondiera a las necesidades cotidianas de una pareja con dos hijos pequeños y dos perros, integrándose de forma respetuosa con el paisaje.

El acceso a la vivienda refuerza esa idea de desconexión. Un camino sinuoso de casi un kilómetro conduce hasta la casa, una experiencia que anticipa la tranquilidad que se encuentra al llegar, como si se tratara de un pequeño paraíso privado en medio del campo.

Arquitectura japonesa y continuidad visual

El diseño se inspira en los principios de la arquitectura japonesa, donde el vínculo entre el interior y el exterior es central. Los espacios alternan entre áreas íntimas y recogidas y sectores amplios y abiertos que invitan a contemplar el entorno natural.

El corazón de la casa está conformado por el salón, el comedor y la cocina integrados, que ocupan una superficie total de 743 metros cuadrados. Grandes cerramientos acristalados permiten que la luz natural y el paisaje formen parte del día a día familiar, diluyendo los límites entre adentro y afuera.

Materiales simples y estética sostenible

La elección de materiales refuerza la identidad del proyecto: madera, cemento y vidrio se combinan en una paleta sobria y contemporánea. El suelo de cemento y el techo de madera se prolongan hacia el exterior, generando una sensación de continuidad que refuerza el diálogo con la naturaleza circundante.

Más que una casa, el proyecto propone una forma de habitar: consciente, serena y en equilibrio con el entorno. Una vivienda que demuestra que el diseño sostenible y la inspiración tradicional pueden convivir con la vida moderna en plena armonía.