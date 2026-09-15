Así son los hoteles de lujo de Robert De Niro: el imperio que nació en un restaurante de Nueva York

Robert De Niro es una de las grandes figuras de Hollywood, pero lejos de las cámaras construyó también un negocio que comenzó alrededor de una mesa y terminó extendiéndose por algunos de los destinos más exclusivos del mundo. Junto al chef japonés Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper creó Nobu, una marca que pasó de la gastronomía de Nueva York a los hoteles y residencias de lujo.

La historia comenzó mucho antes de que existiera el primer hotel. A fines de los años 80, De Niro conoció el restaurante Matsuhisa, que Nobu había abierto en Los Ángeles, y quedó fascinado con su propuesta gastronómica.

El actor le propuso al chef llevar su cocina a Nueva York. Matsuhisa inicialmente se negó: quería consolidar primero su negocio en California. De Niro no abandonó la idea y años después volvió a planteársela.

Finalmente, en 1994 abrió Nobu en el barrio de Tribeca, en Manhattan, con Matsuhisa, De Niro y Meir Teper detrás del proyecto.

Cómo nació Nobu, el negocio de Robert De Niro fuera del cine

La clave del éxito estuvo en una cocina que para aquellos años resultaba novedosa. Nobu Matsuhisa combinaba técnicas japonesas con sabores e ingredientes que había conocido durante su paso por Sudamérica, especialmente en Perú.

Antes de establecerse definitivamente en Estados Unidos, el chef había trabajado también en Argentina, una etapa que formó parte de su recorrido profesional antes de convertirse en una figura de la gastronomía internacional.

Entre sus platos más reconocidos quedó el black cod con miso, que se transformó en uno de los emblemas de Nobu.

El restaurante de Tribeca ganó rápidamente notoriedad y comenzó una expansión que llevó la marca fuera de Estados Unidos. El paso siguiente, sin embargo, terminaría modificando por completo la dimensión del negocio.

De un restaurante de Nueva York al primer hotel en Las Vegas

Después de años de expansión gastronómica, De Niro impulsó en 2009 la idea de trasladar la experiencia Nobu al mundo hotelero.

El razonamiento era relativamente sencillo: los restaurantes de la marca ya conseguían atraer clientes a hoteles donde funcionaban. ¿Por qué no crear entonces un alojamiento completo alrededor de esa misma experiencia?

La oportunidad llegó de la mano de Caesars Entertainment y en 2013 abrió el primer Nobu Hotel dentro del Caesars Palace de Las Vegas.

El proyecto combinó alojamiento de lujo, diseño de inspiración japonesa y la gastronomía que ya identificaba a la marca.

El resultado abrió un nuevo camino. Después de Las Vegas llegaron otros hoteles y Nobu dejó de ser solamente una cadena de restaurantes para convertirse en una compañía internacional de hospitalidad.

Cómo son los hoteles de Robert De Niro

A diferencia de otras cadenas, Nobu busca que sus establecimientos no sean réplicas exactas entre sí. Cada propiedad incorpora características del destino donde está ubicada, aunque mantiene algunos elementos comunes.

El minimalismo japonés, los materiales naturales, los espacios de líneas simples y una fuerte presencia de la gastronomía forman parte de la identidad de los hoteles.

La comida, de hecho, no funciona como un complemento del alojamiento: es uno de los ejes centrales del concepto.

La propia compañía resume esa evolución como el paso natural de sentarse a cenar a quedarse a dormir.

La expansión llevó a Nobu a destinos como Nueva York, Miami Beach, Chicago, Las Vegas, Malibu, Londres, Barcelona, Marbella, Ibiza, Varsovia, Marrakech y Los Cabos, entre otros.

También existen establecimientos con conceptos particulares, como Nobu Ryokan Malibu, inspirado en las tradicionales posadas japonesas.

Un negocio que ahora también apuesta por las residencias de lujo

El crecimiento no terminó en los hoteles. La compañía avanzó además sobre otro segmento en expansión dentro del turismo premium: las residencias de marca.

Son departamentos y viviendas asociados a la experiencia y los servicios de Nobu, una fórmula que permite trasladar la identidad hotelera al mercado inmobiliario de alta gama.

De acuerdo con datos publicados recientemente y basados en la cartera de proyectos de la compañía, Nobu Hospitality reúne 46 hoteles y 20 proyectos residenciales entre propiedades abiertas y desarrollos en marcha.

La marca continúa sumando destinos y tiene proyectos anunciados en ciudades como Madrid, Lisboa y Manchester, además de nuevas aperturas previstas en otros mercados internacionales.

Robert De Niro, mucho más que una estrella de Hollywood

Nobu no es la única incursión empresarial del protagonista de Taxi Driver y El Padrino II.

De Niro mantiene desde hace décadas una estrecha relación con Tribeca, el barrio de Manhattan donde impulsó distintos proyectos gastronómicos, hoteleros y culturales.

En 2001 fue además uno de los fundadores, junto con Jane Rosenthal y Craig Hatkoff, del Tribeca Film Festival, creado después de los atentados del 11 de septiembre con el objetivo de contribuir a la recuperación cultural y económica del sur de Manhattan.

Pero Nobu representa uno de sus proyectos empresariales más internacionales.

Lo que comenzó con un actor que quedó cautivado por la comida de un pequeño restaurante de Los Ángeles terminó transformándose, más de tres décadas después, en una marca que reúne restaurantes, hoteles y residencias en distintos continentes.

Y aunque el apellido De Niro podría haber sido suficiente para promocionar el proyecto, la cadena nunca llevó el nombre del actor: la identidad quedó asociada desde el comienzo al chef que lo convenció primero desde la cocina, Nobu Matsuhisa.