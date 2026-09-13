Cómo es la nueva tendencia de diseño 2026 que reemplaza las clásicas puertas de madera por paneles de vidrio acanalado
¿Adiós a los ambientes oscuros? Las clásicas puertas de madera ceden terreno ante la llegada del vidrio acanalado. Del living a la cocina, conocé los secretos de la tendencia arquitectónica de este 2026 que prioriza la luminosidad, el diseño y la amplitud visual.
Durante décadas, las puertas interiores cumplieron una función puramente utilitaria: separar ambientes y ofrecer intimidad a costa de bloquear la luz y oscurecer los pasillos. Sin embargo, este 2026 el diseño de interiores dio un giro rotundo. Las tradicionales puertas de madera maciza empiezan a quedar atrás para cederle el trono a un material sofisticado, luminoso y vanguardista: el vidrio acanalado.
También conocido como vidrio texturado o estriado, este recurso se convirtió en el fetiche de los arquitectos para redefinir la distribución de los hogares modernos sin resignar claridad ni elegancia.
¿Qué es el vidrio acanalado y por qué conquista los hogares?
Lejos de la transparencia total que deja todo a la vista o de la opacidad pesada de la madera, este material destaca por sus relieves verticales diseñados para distorsionar parcialmente la visión.
- Privacidad lumínica: su superficie estriada permite el paso fluido de la luz natural entre habitaciones, pero bloquea las siluetas directas, logrando la intimidad necesaria en zonas privadas.
- Sensación de amplitud: al eliminar las barreras visuales opacas, los espacios interconectados ganan profundidad, haciendo que las viviendas parezcan mucho más grandes de lo que son.
- Versatilidad estética: dependiendo de los herrajes y perfiles que lo acompañen, se adapta tanto a estéticas minimalistas como a corrientes de fuerte impronta industrial.
Las tres ventajas clave frente a la madera tradicional
La migración hacia este nuevo estándar arquitectónico responde a necesidades prácticas del estilo de vida contemporáneo:
- Adiós a los espacios oscuros: permite aprovechar al máximo la luz solar que ingresa por las ventanas principales, iluminando pasillos y rincones ciegos.
- Detalle escultórico: la textura del vidrio transforma una simple puerta en un objeto de diseño protagonista, aportando dinamismo a las paredes planas.
- Fusión de estilos: combinado con perfiles metálicos negros, genera un contraste moderno y elegante; con marcos de madera clara, aporta una calidez nórdica inigualable.
Los especialistas en interiorismo recomiendan estratégicamente su uso en cuatro sectores clave de la casa:
- En la cocina: ideal para separar la zona de preparación del comedor, conteniendo olores y ruidos sin perder la luminosidad ni la conexión visual.
- Living y comedor: funciona como un divisor móvil que otorga independencia entre áreas sociales sin seccionar la planta de forma rígida.
- Entre dormitorio y vestidor: aporta una sofisticada sensación de suite de hotel de alta gama, resguardando el sector de guardado.
- Espacios de trabajo: permite aislar el home office en casa con una estética liviana, evitando la sensación de encierro que generan las paredes de durlock o mampostería.
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