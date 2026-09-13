Cómo es la nueva tendencia de diseño 2026 que reemplaza las clásicas puertas de madera por paneles de vidrio acanalado

Durante décadas, las puertas interiores cumplieron una función puramente utilitaria: separar ambientes y ofrecer intimidad a costa de bloquear la luz y oscurecer los pasillos. Sin embargo, este 2026 el diseño de interiores dio un giro rotundo. Las tradicionales puertas de madera maciza empiezan a quedar atrás para cederle el trono a un material sofisticado, luminoso y vanguardista: el vidrio acanalado.

También conocido como vidrio texturado o estriado, este recurso se convirtió en el fetiche de los arquitectos para redefinir la distribución de los hogares modernos sin resignar claridad ni elegancia.

¿Qué es el vidrio acanalado y por qué conquista los hogares?

Lejos de la transparencia total que deja todo a la vista o de la opacidad pesada de la madera, este material destaca por sus relieves verticales diseñados para distorsionar parcialmente la visión.

Privacidad lumínica: su superficie estriada permite el paso fluido de la luz natural entre habitaciones, pero bloquea las siluetas directas, logrando la intimidad necesaria en zonas privadas.

su superficie estriada permite el paso fluido de la luz natural entre habitaciones, pero bloquea las siluetas directas, logrando la intimidad necesaria en zonas privadas. Sensación de amplitud: al eliminar las barreras visuales opacas, los espacios interconectados ganan profundidad, haciendo que las viviendas parezcan mucho más grandes de lo que son.

al eliminar las barreras visuales opacas, los espacios interconectados ganan profundidad, haciendo que las viviendas parezcan mucho más grandes de lo que son. Versatilidad estética: dependiendo de los herrajes y perfiles que lo acompañen, se adapta tanto a estéticas minimalistas como a corrientes de fuerte impronta industrial.

Las tres ventajas clave frente a la madera tradicional

La migración hacia este nuevo estándar arquitectónico responde a necesidades prácticas del estilo de vida contemporáneo:

Adiós a los espacios oscuros: permite aprovechar al máximo la luz solar que ingresa por las ventanas principales, iluminando pasillos y rincones ciegos. Detalle escultórico: la textura del vidrio transforma una simple puerta en un objeto de diseño protagonista, aportando dinamismo a las paredes planas. Fusión de estilos: combinado con perfiles metálicos negros, genera un contraste moderno y elegante; con marcos de madera clara, aporta una calidez nórdica inigualable.

Los especialistas en interiorismo recomiendan estratégicamente su uso en cuatro sectores clave de la casa: