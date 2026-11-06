Así decoró Agustina Cherri su living: colores tierra, madera y un detalle arquitectónico que enamora

El living de Agustina Cherri es una muestra de cómo combinar arquitectura campestre, materiales naturales y detalles contemporáneos para crear un ambiente cálido y con personalidad. En su casa de Pilar, la actriz apostó por un espacio amplio y luminoso, donde los techos altos, la madera y una paleta de tonos tierra construyen una estética relajada, sin perder sofisticación.

Según publicó la revista Caras, el ambiente se destaca por su techo a dos aguas con vigas blancas a la vista, una biblioteca flotante de grandes dimensiones y un sofá terracota que se convierte en protagonista de la decoración. La combinación de estos elementos consigue un equilibrio entre el espíritu de una casa de campo y las tendencias actuales del interiorismo.

Un techo a dos aguas que define la arquitectura del living

Uno de los detalles más llamativos del espacio es su techo alto a dos aguas, una solución arquitectónica característica de las viviendas campestres que aporta amplitud y personalidad.

Las vigas blancas a la vista acompañan la estructura y refuerzan la sensación de luminosidad. Al mismo tiempo, generan un interesante contraste con los muebles y textiles de colores cálidos.

Este recurso permite que el techo se convierta en parte de la decoración, sin necesidad de sumar demasiados elementos.

La altura, la luz natural y las líneas de la estructura son fundamentales para crear un ambiente visualmente amplio y acogedor.

Biblioteca flotante: el detalle de diseño que transforma una pared

Otro de los elementos que se roba las miradas es la biblioteca de grandes dimensiones, que ocupa buena parte de una de las paredes del living.

Su diseño de líneas horizontales aporta orden visual y permite aprovechar el espacio de guardado sin sobrecargar el ambiente.

Las bibliotecas flotantes se convirtieron en un recurso cada vez más utilizado en proyectos de interiorismo porque combinan funcionalidad y estética.

Además de organizar libros y objetos decorativos, pueden transformarse en el punto focal de una habitación.

En el caso de la casa de Cherri, la biblioteca dialoga con la arquitectura del espacio y refuerza su identidad cálida y contemporánea.

Living principal

Terracota, mostaza y marrón: los colores elegidos para decorar

La paleta cromática es otra de las claves del diseño.

El living incorpora un sofá de líneas simples tapizado en terracota, acompañado por almohadones en tonos marrones y mostaza.

Estos colores, inspirados en la naturaleza, aportan profundidad y calidez sin resultar excesivos.

El terracota, en particular, es uno de los tonos más versátiles para crear ambientes acogedores, ya que combina con maderas claras y oscuras, beige, blanco y fibras naturales.

La elección de textiles en diferentes tonalidades permite sumar interés visual sin romper la armonía del conjunto.

El resultado es una decoración con color, pero equilibrada, donde cada elemento acompaña al resto.

Cemento alisado y fibras naturales: una combinación que marca tendencia

Uno de los contrastes más interesantes del living aparece en los materiales.

El piso de cemento alisado, de impronta contemporánea e industrial, convive con una alfombra de fibras naturales que delimita el sector de estar.

Esta combinación permite suavizar la frialdad visual de las superficies minerales mediante texturas orgánicas.

Las alfombras de fibras naturales, como yute o sisal, son recursos habituales en los ambientes de inspiración campestre porque aportan textura y ayudan a organizar visualmente los muebles.

En este espacio, la mezcla de superficies logra una estética relajada que evita tanto el exceso de rusticidad como la frialdad de un interior completamente minimalista.

La madera, el hilo conductor del diseño de la casa de Agustina Cherri

La elección de materiales naturales no se limita al living.

Galería transformada en living

En otros sectores de la vivienda, como la cocina y el vestidor, la madera vuelve a ocupar un lugar central.

La cocina combina muebles de aspecto clásico, vetas marcadas y una isla central que organiza la circulación y funciona como superficie de trabajo.

En el vestidor, los muebles de madera natural aprovechan las paredes de piso a techo, una solución que permite incorporar capacidad de guardado sin perder continuidad visual.

Esta repetición de materiales ayuda a que los distintos ambientes mantengan una misma identidad estética.

Las claves del estilo campestre contemporáneo para inspirarse en casa

El living de Agustina Cherri reúne varios recursos que pueden adaptarse a viviendas de diferentes tamaños, incluso sin contar con techos altos o grandes superficies.

Elegir una paleta de tonos tierra: terracota, arena, beige, marrón y mostaza aportan calidez.

terracota, arena, beige, marrón y mostaza aportan calidez. Combinar materiales: madera, cemento alisado y fibras naturales generan contrastes interesantes.

madera, cemento alisado y fibras naturales generan contrastes interesantes. Aprovechar las paredes: una biblioteca de líneas simples puede sumar guardado y convertirse en protagonista.

una biblioteca de líneas simples puede sumar guardado y convertirse en protagonista. Incorporar textiles: almohadones, mantas y alfombras ayudan a suavizar el ambiente.

almohadones, mantas y alfombras ayudan a suavizar el ambiente. Priorizar la luz natural: los colores claros en techos y paredes favorecen la luminosidad.

los colores claros en techos y paredes favorecen la luminosidad. Evitar la sobrecarga: pocos muebles bien elegidos permiten destacar la arquitectura y las texturas.

La casa de Agustina Cherri demuestra que el estilo campestre no necesita reproducir una estética antigua. Con materiales nobles, colores naturales y decisiones de diseño funcionales, es posible crear ambientes actuales que conservan la calidez y el encanto de una casa de campo.