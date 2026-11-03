La espectacular mansión de Susana Giménez en Uruguay: un bosque propio, un lago y un detalle inesperado

Susana Giménez encontró en Punta del Este mucho más que un destino de descanso. Allí construyó La Mary, una espectacular residencia rodeada de naturaleza que se convirtió en uno de sus lugares favoritos. La propiedad combina arquitectura de inspiración colonial, ambientes amplios, un bosque privado y una decoración que refleja la personalidad de la conductora.

Según detalló la revista Caras, lejos de las tendencias minimalistas, la casa de Susana Giménez en Uruguay apuesta por los colores intensos, los muebles clásicos y los objetos con historia. Entre sus detalles más llamativos aparece un retrato de Frida Kahlo que ocupa un lugar privilegiado en el living y que, tiempo atrás, despertó la curiosidad de sus seguidores.

Cómo es La Mary, la espectacular casa de Susana Giménez en Punta del Este

Ubicada en la zona de Rincón del Indio, en Punta del Este, La Mary es una propiedad de grandes dimensiones que se destaca por su privacidad y su conexión con el paisaje.

La residencia fue construida en 2005 y responde a una arquitectura de estilo neocolonial, con fachadas en tonos cálidos, techos de tejas, galerías cubiertas y detalles de herrería.

El ingreso está marcado por un imponente portón de madera y un cartel con el nombre de la propiedad, elegido en homenaje a la película La Mary, uno de los grandes éxitos de la carrera de Susana.

La construcción principal se distribuye en dos plantas y cuenta con amplios ambientes, una cocina de grandes dimensiones y una suite principal con salida a una terraza desde la que se pueden apreciar los jardines y la piscina.

Un bosque propio, un lago artificial y jardines que parecen de película

Uno de los mayores atractivos de la propiedad es su entorno natural. La Mary está rodeada de extensos jardines, árboles y un bosque privado que aporta intimidad y tranquilidad.

Los caminos internos permiten recorrer distintos sectores del terreno, donde también se encuentran una piscina, galerías destinadas al descanso y un lago artificial habitado por peces, patos y gansos.

La conductora disfruta especialmente de los espacios verdes y suele compartir imágenes de sus paseos junto a sus perros.

Además, la jardinería es una de sus grandes pasiones. En diferentes oportunidades mostró cómo participa del mantenimiento de los jardines y de la incorporación de flores y plantas que aportan color al paisaje.

El rincón de Frida Kahlo que sorprende en el living de Susana Giménez

En el interior de la residencia, uno de los ambientes más destacados es el living principal, decorado con paredes de color bordó, vigas de madera a la vista y mobiliario clásico.

La protagonista del espacio es una gran chimenea sobre la que se encuentra un retrato de Frida Kahlo, una pieza que se convirtió en uno de los detalles más comentados de la decoración.

La imagen despertó especulaciones entre los seguidores de Susana, que se preguntaron si se trataba de una obra original de la reconocida artista mexicana.

Sin embargo, la propia conductora aclaró que el cuadro es una reproducción y no una pintura original de Frida Kahlo.

El ambiente se completa con sillones estampados, mesas de madera, lámparas, libros, esculturas y numerosos objetos decorativos que construyen una estética cálida y personal.

Una decoración clásica que se aleja del minimalismo

A diferencia de las casas contemporáneas dominadas por colores neutros y líneas simples, La Mary conserva una identidad marcada por la mezcla de estilos y materiales tradicionales.

Los muebles de madera oscura, las alfombras, los textiles estampados y los objetos reunidos a lo largo de los años aportan carácter a cada habitación.

En el comedor principal también se destacan las vigas visibles, el mobiliario de grandes dimensiones y los elementos decorativos que acompañan la impronta colonial de la vivienda.

La combinación de colores intensos, texturas y piezas artísticas convierte a la residencia en un ejemplo de decoración clásica y personalizada, donde cada ambiente refleja los gustos de su propietaria.

La Mary, el refugio de Susana Giménez lejos de Buenos Aires

Desde hace varios años, Susana Giménez eligió Punta del Este como uno de sus principales lugares de residencia, especialmente a partir de 2020, cuando comenzó la pandemia.

Allí disfruta de una rutina más tranquila, rodeada de naturaleza, sus mascotas y sus afectos.

Entre galerías, jardines, un lago artificial y espacios pensados para recibir invitados, La Mary se convirtió en mucho más que una mansión de lujo: es el refugio personal de la diva argentina, una casa donde la arquitectura colonial convive con recuerdos, arte y una fuerte conexión con el paisaje uruguayo.