Juan Minujín reveló las insólitas historias de Guillermo Coppola: el rey de Arabia, dos casamientos y Diego Maradona

Juan Minujín volvió a ponerse en la piel de Guillermo Coppola, el histórico representante de Diego Maradona, para una segunda temporada que promete historias todavía más extravagantes. Desde encuentros con el rey de Arabia Saudita hasta casamientos y episodios vinculados con el Diez, el actor adelantó algunos de los momentos más llamativos de la serie de Disney+.

En una entrevista con Mshow, el programa de Ciudad Magazine, Minujín contó que esta nueva entrega de Coppola, el representante apuesta por el humor y las situaciones insólitas, pero también aborda etapas más difíciles de la vida del empresario, como la pandemia y la muerte de Maradona.

El rey de Arabia, dos casamientos y las aventuras de Guillermo Coppola

La segunda temporada de la serie recupera algunos de los episodios más extravagantes de la vida del exrepresentante del Diez.

Entre las historias aparecen un viaje a Arabia Saudita, encuentros con el rey, el casamiento de Diego Maradona y las bodas de Coppola, incluida su relación con Amalia «Yuyito» González.

Minujín explicó que los nuevos capítulos tienen un tono más descontracturado, con situaciones que combinan humor, excesos y momentos emotivos.

La producción también recrea el robo del Balón de Oro de Maradona en Nápoles y las negociaciones que Coppola debió afrontar durante sus años como representante del futbolista.

Juan Minujín y el desafío de interpretar a un Coppola más grande

Uno de los aspectos más exigentes para el actor fue representar a Guillermo Coppola en distintas etapas de su vida, especialmente durante sus años más recientes.

Para lograrlo, el equipo recurrió a prótesis y técnicas especiales de maquillaje realizadas en España, que permitieron transformar físicamente a Minujín.

El actor explicó que interpretar al empresario durante la pandemia y reflejar el paso del tiempo fue uno de los mayores desafíos de esta segunda temporada.

La serie también aborda el deterioro de la relación profesional entre Coppola y Maradona, los problemas económicos del representante y el impacto emocional que significó la muerte del exfutbolista en noviembre de 2020.

Coppola, el representante: cuántos capítulos tiene y dónde verla

La segunda temporada de Coppola, el representante se estrenó el 23 de octubre de 2026 en Disney+ y cuenta con seis episodios.

La producción fue creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, dirigida por Ariel Winograd y escrita por Emanuel Diez.

Junto a Juan Minujín participan Mónica Antonópulos, Macarena Achaga, Joaquín Ferreira, Jorgelina Aruzzi y Agustín Sullivan, entre otros integrantes del elenco.

Con una combinación de comedia, nostalgia y drama, la ficción vuelve a recorrer una de las relaciones más conocidas del fútbol argentino: la de Guillermo Coppola y Diego Maradona, marcada por el éxito, las excentricidades y una amistad que atravesó distintas etapas.