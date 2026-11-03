Antonela Roccuzzo rompió el silencio tras los rumores de crisis con Lionel Messi: el mensaje que sorprendió a todos

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi volvieron a quedar en el centro de la atención mediática después de que circularan rumores sobre una supuesta crisis matrimonial. Las especulaciones comenzaron a partir de algunas imágenes de la despedida del capitán de la Selección Argentina, que generaron comentarios sobre la relación de la pareja.

En medio de esas versiones, Antonela decidió compartir un emotivo mensaje dedicado a su esposo. Según publicó Vía País, la rosarina utilizó su cuenta de Instagram para expresar el orgullo que siente por el futbolista y recordar el camino que recorrieron juntos. Aunque no se refirió directamente a los rumores, sus palabras tuvieron una fuerte repercusión.

Los rumores de crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: qué pasó

Las especulaciones surgieron después del homenaje a Messi en el estadio Monumental, donde el futbolista vivió una jornada cargada de emociones junto a su familia y los hinchas argentinos.

Durante la ceremonia, algunos usuarios de redes sociales comenzaron a analizar imágenes y videos en los que aparecían Messi y Antonela. Determinados gestos fueron interpretados como señales de un posible distanciamiento.

Los comentarios se multiplicaron rápidamente y dieron lugar a versiones sobre una supuesta crisis en el matrimonio.

Sin embargo, no existe ninguna confirmación de una separación ni información concreta que respalde esas especulaciones. Los rumores surgieron de interpretaciones de usuarios sobre momentos aislados del homenaje.

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi

Después de la despedida, Antonela compartió una serie de fotografías familiares en Instagram y acompañó las imágenes con una dedicatoria especial para el capitán argentino.

“Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas”, escribió la rosarina al recordar la jornada.

En su publicación, destacó la trayectoria del futbolista, su compromiso con la Selección y el cariño que recibió de los hinchas a lo largo de los años.

Pero uno de los momentos más emotivos llegó cuando hizo referencia a la historia que construyeron juntos.

“Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado”, expresó Antonela, dejando en evidencia su admiración por el padre de sus tres hijos.

Finalmente, cerró el mensaje con una declaración de amor: “Te amamosss @leomessi. Siempre con vos”.

Aunque la publicación no fue un desmentido formal, volvió a mostrar públicamente el acompañamiento de Antonela a Messi.

Una nueva aparición juntos y otra declaración de amor

Las muestras públicas de cariño continuaron semanas después, cuando Antonela acompañó a Messi a España, donde el futbolista recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Durante la ceremonia realizada en Oviedo, la pareja volvió a mostrarse junta y la empresaria compartió otra publicación dedicada a su marido.

En esta oportunidad, destacó el reconocimiento a la trayectoria deportiva de Messi, pero también sus valores personales.

“Orgullosos de vos siempre. Te amamos”, escribió en Instagram.

La nueva aparición fue destacada por distintos medios nacionales, entre ellos PrimiciasYa, en medio de las versiones que habían circulado sobre la pareja.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, una historia de amor que comenzó en Rosario

La relación entre Messi y Antonela comenzó muchos años antes de que el futbolista se convirtiera en una figura mundial.

Ambos se conocieron durante su infancia en Rosario y mantuvieron el vínculo incluso cuando Lionel se trasladó a España para comenzar su carrera en Barcelona.

Con el paso del tiempo consolidaron su relación, formaron una familia y se casaron en junio de 2017 en Rosario, en una ceremonia que reunió a numerosas figuras del fútbol y el espectáculo.

Actualmente viven en Miami junto a sus tres hijos.

A pesar de la exposición mediática y los rumores que ocasionalmente aparecen sobre su vida privada, ninguno de los dos confirmó una crisis matrimonial. Por el contrario, sus últimas apariciones y publicaciones muestran que continúan compartiendo momentos familiares y acompañándose públicamente.