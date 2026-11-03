Empanadas criollas con masa casera: el truco de la salmuera para que las tapas queden perfectas y no se rompan

Las empanadas criollas son uno de los clásicos indiscutidos de la cocina argentina. Aunque existen muchas variedades de relleno, hay un detalle que puede transformar por completo el resultado: una buena masa casera, suave, fácil de estirar y que no se rompa durante la cocción.

Prepararla en casa no requiere conocimientos especiales ni ingredientes difíciles de conseguir. Con harina, grasa, agua y sal es posible conseguir tapas tradicionales, ideales para empanadas al horno o fritas. El secreto está en utilizar una salmuera tibia, trabajar bien la masa y respetar el tiempo de descanso.

Masa casera para empanadas criollas: los ingredientes

Esta receta rinde aproximadamente 18 a 20 tapas medianas, dependiendo del grosor y del tamaño elegido.

Ingredientes:

500 gramos de harina de trigo 000.

100 gramos de grasa vacuna o de cerdo.

200 ml de agua tibia, aproximadamente.

10 gramos de sal.

Opcional: reemplazar la grasa por manteca, aunque el sabor y la textura serán ligeramente diferentes.

Cómo hacer masa casera para empanadas criollas: paso a paso

1. Preparar la salmuera. Calentá ligeramente el agua y disolvé la sal. Es importante que esté tibia, pero no hirviendo.

2. Incorporar la grasa. Colocá la harina sobre la mesada o en un recipiente amplio y formá un hueco en el centro. Agregá la grasa blanda y comenzá a integrarla.

3. Agregar el agua. Incorporá la salmuera de a poco, mezclando hasta formar una masa uniforme. Si es necesario, ajustá con pequeñas cantidades de agua.

4. Amasar. Trabajá la preparación durante unos 8 a 10 minutos, hasta conseguir una masa lisa, firme y flexible, que no se pegue a las manos.

5. Dejar descansar. Formá un bollo, cubrilo con film o un repasador limpio y dejalo reposar entre 20 y 30 minutos. Este paso es fundamental para que resulte más fácil estirarla.

6. Estirar y cortar. Con ayuda de un palo de amasar, estirá la masa hasta alcanzar unos 2 o 3 milímetros de espesor. Cortá círculos de aproximadamente 12 a 14 centímetros de diámetro.

7. Rellenar y cerrar. Colocá el relleno elegido en el centro de cada disco, humedecé ligeramente los bordes si es necesario y cerrá con un repulgue firme.

8. Cocinar. Para hacerlas al horno, colocá las empanadas en una placa y cocinalas a unos 220 °C durante 12 a 18 minutos, hasta que estén doradas. También podés freírlas en aceite o grasa caliente, hasta que tomen color.

El secreto para que la masa de empanadas no se rompa

Uno de los errores más comunes es estirar la masa inmediatamente después de amasarla. Cuando esto ocurre, puede contraerse, resultar difícil de manejar o romperse al intentar rellenarla.

El descanso permite que el gluten se relaje y que la masa adquiera mayor elasticidad.

También es importante tener en cuenta estos consejos:

No agregar demasiada harina: puede endurecer la masa.

puede endurecer la masa. Respetar el grosor: si queda demasiado fina, puede romperse con rellenos jugosos.

si queda demasiado fina, puede romperse con rellenos jugosos. Utilizar el relleno frío: facilita el armado y evita que la masa se ablande.

facilita el armado y evita que la masa se ablande. Cerrar bien los bordes: ayuda a impedir que el relleno se escape durante la cocción.

ayuda a impedir que el relleno se escape durante la cocción. No excederse con el relleno: dejar espacio suficiente para realizar el repulgue.

¿Se puede guardar la masa casera para empanadas?

Sí. Una de las ventajas de esta preparación es que se puede hacer con anticipación.

La masa cruda, bien envuelta para evitar que se seque, puede conservarse en la heladera durante 24 a 48 horas.

También es posible congelar los discos separados con papel apto para alimentos y guardarlos en una bolsa o recipiente hermético durante aproximadamente dos meses.

Al momento de utilizarlos, conviene descongelarlos en la heladera para que recuperen su flexibilidad.

Con apenas cuatro ingredientes y un poco de paciencia, la masa casera para empanadas criollas puede convertirse en una alternativa práctica, económica y deliciosa para cualquier comida familiar.