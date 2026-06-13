Se instalan en 15 días: así son los mini hoteles modulares que podrían transformar las rutas argentinas

Las estaciones de servicio podrían convertirse en mucho más que un lugar para cargar combustible. Un nuevo proyecto de arquitectura modular propone incorporar pequeños espacios habitacionales de apenas 10 metros cuadrados, diseñados para ofrecer descanso, privacidad y confort a quienes recorren largas distancias por las rutas argentinas.

La iniciativa, denominada Descansa Flash, apuesta por una tendencia que gana terreno en distintas partes del mundo: la creación de microalojamientos compactos, funcionales y de rápida instalación, capaces de responder a nuevas formas de movilidad y turismo.

Arquitectura compacta pensada para el descanso

El corazón del proyecto es el denominado Box Flash, una unidad modular de 2,60 metros por 3,80 metros que concentra en una superficie reducida todo lo necesario para una estadía breve.

A pesar de sus dimensiones, estos módulos están diseñados para incorporar cama, baño privado, ducha, aire acondicionado, WiFi y televisión, configurando un espacio autosuficiente donde cada metro cuadrado es aprovechado al máximo.

La propuesta responde a una lógica cada vez más presente en la arquitectura contemporánea: diseñar espacios pequeños pero altamente eficientes, donde la funcionalidad y el confort conviven dentro de una superficie mínima.

El auge de la construcción modular

Uno de los aspectos más interesantes del sistema es su velocidad de implementación. Mientras una obra tradicional puede demandar varios meses entre proyecto, construcción y terminaciones, estos módulos prefabricados pueden instalarse en apenas 15 días.

Esta rapidez es posible gracias al sistema de construcción industrializada, una tendencia que viene creciendo en todo el mundo por su capacidad para reducir tiempos, optimizar recursos y minimizar el impacto de obra en el terreno.

Además, el modelo permite una expansión progresiva. Los operadores pueden comenzar con pocas unidades e incorporar nuevas habitaciones a medida que aumenta la demanda, sin necesidad de realizar grandes intervenciones.

Del hotel cápsula japonés a las rutas argentinas

La idea encuentra inspiración en los famosos hoteles cápsula de Japón, un formato que revolucionó el alojamiento urbano en ciudades como Tokio y Osaka.

Concebidos originalmente para viajeros que necesitaban descansar algunas horas entre traslados, estos espacios demostraron que el confort no siempre depende de la cantidad de metros cuadrados disponibles.

El proyecto argentino adapta ese concepto al contexto local, trasladándolo a estaciones de servicio, paradores y corredores viales donde miles de personas circulan diariamente.

Tecnología y acceso sin recepción

Otro rasgo distintivo de la propuesta es la integración tecnológica. El sistema funcionará mediante una aplicación denominada Descansa Flash, desde la cual los usuarios podrán consultar disponibilidad, reservar una unidad, realizar el pago y obtener un código digital para ingresar al módulo.

Este modelo elimina la necesidad de una recepción tradicional y se alinea con las nuevas tendencias de hospitalidad automatizada, cada vez más presentes en hoteles y alojamientos temporarios de todo el mundo.

Cuánto cuesta construir uno de estos módulos

Según informó la empresa desarrolladora, el costo de fabricación se ubica en torno a $1.200.000 por metro cuadrado más IVA.

De esta manera, un módulo estándar de 10 m² requiere una inversión aproximada de $12 millones más IVA, una cifra que sus impulsores consideran competitiva frente a los costos de una construcción convencional.

Más allá de su potencial comercial, el proyecto pone sobre la mesa un debate cada vez más vigente en la arquitectura: cómo diseñar espacios cada vez más eficientes, flexibles y rápidos de construir sin resignar confort ni calidad de uso.

En un contexto donde la construcción modular gana protagonismo y los hábitos de viaje evolucionan, estos pequeños hoteles podrían convertirse en una nueva pieza del paisaje de las rutas argentinas.