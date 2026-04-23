Orden en espacios pequeños: por qué guardar en vertical es la clave, según los japoneses

El orden clásico y la alternativa que gana terreno.

En hogares donde cada centímetro cuenta, la forma de organizar puede ser tan importante como el espacio disponible. Frente a métodos tradicionales que priorizan apilar objetos, especialistas en orden coinciden en una alternativa cada vez más utilizada: guardar en vertical.

La referente en organización Marie Kondo resume esta idea con una premisa clara: acomodar los objetos de pie, especialmente la ropa, permite ver todo de un vistazo y mantener el orden por más tiempo.

Del orden horizontal al vertical

Durante años, la forma más común de organizar fue apilar en horizontal. Este sistema, aunque práctico en apariencia, suele generar desorden rápidamente: al buscar un objeto, es necesario desarmar lo que está encima.

El método vertical propone lo contrario. Consiste en ubicar prendas, recipientes o accesorios de manera que queden visibles y accesibles sin necesidad de mover el resto.

Por qué funciona mejor

El éxito de esta técnica está en cómo aprovecha el espacio. Al cambiar la lógica de guardado:

Se utiliza mejor la altura de cajones y estantes

Se evita la acumulación desordenada

Se facilita el acceso a cada objeto

Se mantiene la organización por más tiempo

Además, permite identificar rápidamente lo que se tiene, lo que también ayuda a evitar compras innecesarias.

Cómo aplicarlo en casa

El método puede adaptarse a distintos espacios:

En cajones: ideal para ropa doblada, como remeras, pantalones o ropa interior

En placares: útil para organizar prendas livianas o accesorios

En alacenas: funciona bien con tapas, tablas o recipientes finos

La clave está en ajustar la técnica según el tipo de objeto y el uso cotidiano del espacio.

Lejos de requerir grandes inversiones, este sistema se basa en modificar hábitos. Con pequeños cambios en la forma de guardar, es posible optimizar espacios reducidos y lograr ambientes más ordenados y funcionales.

En un contexto donde las viviendas tienden a ser cada vez más compactas, este tipo de soluciones simples gana protagonismo como una herramienta efectiva para mejorar la vida diaria.