Su suegro albañil no lo puede creer: Matías construye la casa para vivir con su mujer y sus dos hijas con cuatro containers

Matías cuenta con planos de un arquitecto aprobados por las autoridades: «No quería una hipoteca».

El sueño de la casa propia se ha convertido en una carrera de obstáculos financieros. Entre alquileres por las nubes e hipotecas que se transforman en condenas a tres décadas, muchas familias se ven obligadas a buscar alternativas drásticas. Para Matías, un técnico de ascensores, la solución no vino en forma de ladrillos, sino de grandes cajas de acero flotando en el mar.

A finales de 2024, Matías tomó una decisión radical: comprar cuatro contenedores marítimos para diseñar un hogar de 120 metros cuadrados en Cabañas de la Sagra (Toledo, España). ¿El objetivo principal? No asfixiarse económicamente.

De vuelta a la casilla de salida



La realidad económica golpeó duro a Matías, a su esposa Eva (cajera de supermercado) y a sus dos hijas. Sin opciones viables en el mercado inmobiliario, la familia tuvo que regresar temporalmente a la casa de los padres de Eva.



Fue en el terreno trasero de esa misma propiedad donde Matías vio el lienzo en blanco para su futuro. El diseño de la vivienda es sumamente eficiente: cuatro módulos marinos distribuidos en dos plantas (dos abajo y dos arriba), logrando una superficie total idéntica a la de un piso familiar convencional.



A pesar del escepticismo inicial de su entorno, Matías se mantiene firme:

«No cambio los contenedores por nada. Nos permite ahorrar y diseñar una casa completamente a nuestra medida.»

Desacuerdo familiar: el choque entre lo viejo y lo nuevo

El proyecto cuenta con todas las de la ley: un arquitecto a cargo y los permisos municipales aprobados. Sin embargo, el verdadero desafío ha sido derribar las dudas familiares, especialmente las de Miguel, el suegro albañil de Matías.



Para un experto en el ladrillo tradicional, la idea de vivir en metal es incomprensible. «No lo veo como una casa… Hasta que no lo vea terminado…«, confiesa con desconfianza.



El aislamiento térmico es, sin duda, la fase más crítica del proyecto.

El clima de Toledo es extremo, lo que podría convertir la estructura en un auténtico horno en verano o un congelador en invierno. Por eso, Matías y Eva dedican cada fin de semana a revestir y aislar meticulosamente las paredes exteriores.



Pago progresivo y sin deudas eternas



A principios de 2025, Matías explicaba en una entrevista para el canal de YouTube de Diego Revuelta el sinsentido del sistema actual: «Para una hipoteca normal necesitas una fortuna solo para empezar y luego pagar durante toda tu vida».

La alternativa de Matías no solo desafía la arquitectura tradicional, sino también las reglas del mercado inmobiliario. Este es el desglose financiero y técnico detrás de su futura casa:

120 $m^2$: La superficie total de la vivienda, distribuida en dos plantas utilizando 4 containers marítimos.

La superficie total de la vivienda, distribuida en utilizando marítimos. 4.500 €: El costo inicial de los dos primeros módulos (aproximadamente 30 $m^2$ cada uno), un precio que ya incluyó el traslado, la grúa y los impuestos.

El costo inicial de los dos primeros módulos (aproximadamente 30 $m^2$ cada uno), un precio que ya incluyó el traslado, la grúa y los impuestos. Entre 70.000 € y 80.000 €: La inversión final estimada por Matías para terminar la casa utilizando materiales de gama media.

La inversión final estimada por Matías para terminar la casa utilizando materiales de gama media. 180.000 €: El precio promedio de una vivienda tradicional en su localidad (Toledo); más del doble de lo que costará su proyecto modular.

El precio promedio de una vivienda tradicional en su localidad (Toledo); más del doble de lo que costará su proyecto modular. Ahorro de por vida: Evita una inversión inicial de hasta 40.000 € solo para arrancar y cuotas hipotecarias de entre 700 € y 800 € al mes durante décadas.

Un constructor forjado en Youtube

Lo más sorprendente de la historia es que Matías no pertenece al gremio de la construcción. Todo lo que sabe sobre cimentación, cortes de acero y aislamiento lo ha aprendido de forma autodidacta a través de tutoriales, videos y foros especializados en Internet.



Paso a paso, soldadura a soldadura, la obra sigue avanzando durante sus tiempos libres. El proceso, que ya acumula una comunidad de curiosos en sus redes sociales, demuestra que cuando el presupuesto no alcanza, el ingenio y la constancia se convierten en la mejor herramienta de construcción.