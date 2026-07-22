El descargo de Federico Acevedo después de que lo borraran en Cipolletti: «No puedo ocultar el dolor»
Federico Acevedo publicó un comunicado luego de que Cipolletti informará que lo separaban del plantel del Federal A por no renovar su contrato.
Federico Acevedo publicó hoy un comunicado para dar su versión después de que el Club Cipolletti informara ayer que lo separaban del plantel del Federal A por no renovar su contrato.
La institución señaló en primera instacia que el delantero había tenido «mala predisposición» y que no había respondido ante la propuesta de ampliar su vínculo que vence a fin de año.
El jugador de 22 años contradijo esa información y expresó: «Nunca hubo, de mi parte, una negativa al diálogo. Todo lo contrario: junto a mi representante pusimos sobre la mesa alternativas concretas y viables que, además, permitían cuidar el patrimonio del club de cara al futuro».
«No se avanzó por ese camino, y lo entiendo como parte de las decisiones que cada uno debe tomar», amplió el futbolista al respecto.
«No puedo ocultar el dolor que me causó el comunicado, tanto por la manera en que está planteado como por las cuestiones que se me atribuyen, las cuales no son así. Podría extenderme mucho más, pero teniendo un contrato vigente y por el respeto que le tengo a la institución, elijo no hacerlo hoy«, continuó.
Ante esta situación, el goleador del equipo en el Federal A se entrenará apartado del plantel profesional hasta fin de año cuando termine su contrato y se pueda ir libre.
Cipolletti afrontará desde el primer fin de semana de agosto la zona campeonato sin su máximo anotador en el año. En ese puesto se reforzó con Nahuel Luna pero también tuvo la baja de Sebastián Jeldres, que rescindió su contrato de común acuerdo.
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