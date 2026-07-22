Quién es Guillermo Tofoni, el hombre detrás de las SAD que impulsa la investigación contra el Chiqui Tapia en EE.UU.

El subcampeonato obtenido por la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 quedó rápidamente opacado por un terremoto judicial y político que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En el centro de la escena convergen millones de dólares en cuentas offshore, la intervención de agencias federales de los Estados Unidos, una feroz interna dirigencial y el impulso privatizador de la Casa Rosada. Y detrás de todos estos hilos, asoma un nombre clave: Guillermo Tofoni.

Exarquero, agente FIFA, histórico organizador de los amistosos de la Selección durante la era de Julio Humberto Grondona y actual abanderado de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) junto al gobierno de Javier Milei, Tofoni es el principal promotor del proceso judicial de discovery en EE.UU. que hoy tiene contra las cuerdas a la cúpula de la AFA.

Qué se sabe del operativo en Nueva York y la mira del FBI contra Chiqui Tapia

El escándalo estalló minutos antes de que el vuelo chárter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas despegara rumbo a Ezeiza. Según una exhaustiva reconstrucción publicada por el portal Infobae, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) habrían demorado al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York.

El informe periodístico detalló que las autoridades estadounidenses solicitaron teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos tanto de Tapia como de otros integrantes clave de la comitiva, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. Este último es una pieza central del rompecabezas: administra junto a su esposa, Erica Gillette, la firma Tourprodenter LLC, radicada en Florida y designada como agente comercial exclusivo de la AFA para patrocinios, amistosos y derechos de TV.

De acuerdo con la información del medio citado, la investigación está a cargo de la Corte del Distrito Sur de Florida y es encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos: Patrick Gushue (Unidad de Integridad Bancaria), Christopher Ting y Michael Berger (experto en lavado de activos). El foco está puesto en transferencias que superarían los 300 millones de dólares.

La pesquisa detectó que los fondos de la AFA circularon por cuentas del Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank (por este último habrían pasado más de US$ 13,5 millones en menos de un año). El dinero permanecía apenas 24 a 72 horas antes de ser girado a sociedades de escasa actividad como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, dificultando la trazabilidad de los beneficiarios finales.

Qué dijeron desde la AFA sobre las versiones de una investigación en EE.UU.

La respuesta de la calle Viamonte no se hizo esperar y fue categórica. A través de un comunicado oficial, la AFA calificó de «absolutamente falso» que Tapia o Toviggino hayan sido citados a declarar o que sufrieran la incautación de sus dispositivos.

La entidad aclaró que el documento judicial que circuló en los medios está dirigido a «un tercero» a quien se le requiere comparecer ante un Gran Jurado.

En el plano mediático, las versiones también comenzaron a chocar entre sí. El periodista Raúl Kollmann (Página 12 / C5N) aportó un giro inesperado al caso, asegurando que la famosa citación judicial no era para Tapia, sino «a testimonial para Guillermo Tofoni (…) por un partido de la selección que se iba a hacer en la India y no se hizo».

El abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, lanzó una dura advertencia en sus redes sociales: «La salida de Claudio Tapia del aeropuerto JFK está íntegramente filmada. No hubo FBI. No hubo secuestro de teléfonos«.

Además, el letrado confirmó el envío de 29 cartas documento a periodistas e intentó desarmar la base legal del conflicto. Según Dalbón, el último fallo en Estados Unidos no juzga culpabilidades, sino que le prohíbe explícitamente a Guillermo Tofoni utilizar la documentación del discovery estadounidense para impulsar causas penales en Argentina, ordenándole destruir la información filtrada a la prensa.

Incluso, en medio de las repercusiones, sorpresivamente uno de los que salió a desmentir la incautación de celulares fue Javier Negre, el empresario español cercano a Milei y titular de La Derecha Diario. «Me confirman que lo de la incautación del celular de Chiqui Tapia por parte de las autoridades americanas no fue cierto. De hecho, el mismo presidente de la AFA ha estado usando su teléfono para desmentir las informaciones que han inundado hoy los medios, según su entorno», indicó.

Paralelamente, el conductor Eduardo Feinmann (A24) negó públicamente haber afirmado días atrás que el FBI iba a detener a Tapia en los vestuarios, un momento que quedó registrado en su programa de televisión.

Por su parte, el propio «Chiqui» Tapia utilizó sus redes para realizar un descargo que mezcló el dolor deportivo con el contraataque político: «No se pudo con España. Fueron superiores (…) Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol».

De «Don Julio» al FIFA Gate: los antecedentes de Guillermo Tofoni

Para entender cómo Guillermo Tofoni logró acceder a la información que hoy jaquea a la AFA, hay que remontarse a su historia. Según reseñó la agencia Noticias Argentinas (NA) en un perfil publicado en 2021, Tofoni fundó la empresa World Eleven en 1994 y en 1999 se convirtió en uno de los pocos Agentes Oficiales FIFA de Latinoamérica.

Su crecimiento fue de la mano de Julio Humberto Grondona. En 2006, logró un contrato de 24 partidos por 18 millones de dólares para la Selección. Tofoni llegó a comparar a «Don Julio» con el Papa Francisco por su poder y relevancia mundial. Sin embargo, su nombre quedó salpicado cuando estalló el «FIFA Gate» en 2015.

El famoso «Reporte García» (investigación del fiscal estadounidense Michael J. García sobre la elección de sedes mundialistas) le dedicó un apartado exclusivo. Tofoni fue investigado por un partido amistoso entre Brasil y Argentina disputado en Qatar en 2010 (poco antes de que el país árabe fuera elegido sede de 2022). La empresa organizadora, Kentaro, transfirió 2 millones de dólares a World Eleven, de los cuales solo 1 millón llegó a las arcas de la AFA.

El empresario se defendió asegurando que fue investigado durante cuatro años y finalmente «se desestimó el tema y se dio por terminado», logrando retomar sus negocios con la Selección en 2016.

Tras el quiebre de su relación con la conducción de Tapia (a quien demandó por incumplimiento de contrato de derechos de organización de amistosos), Tofoni pasó a la ofensiva. En abril de 2026, durante una presentación en el Club Francés cubierta por Infobae, el empresario reveló el alcance del sistema de discovery (obtención de pruebas) que logró activar en tribunales de EE.UU.

«Estamos ante las puertas, muy probablemente, del episodio más grotesco a nivel global de que una federación se vea envuelta en un caso de corrupción«, sentenció Tofoni en esa charla. Detalló que dos jueces norteamericanos abrieron informes de seis bancos, detectando movimientos por 450 millones de dólares canalizados a través de TourProdEnter LLC.

El empresario fue contundente contra el comité ejecutivo: «Si de los 400 y pico de millones de dólares (…) en las memorias y balances de la AFA hay cero dinero ingresado, estamos de acuerdo que ahí no hay una opinión, ni hay un carpetazo». Además, advirtió haber enviado cartas documento a todos los presidentes de los clubes argentinos para ponerlos al tanto. «No dije la palabra cómplices, como muy probablemente lo sean (…) Ahora lo saben», disparó, contrastando esta operatoria con su gestión histórica: «En aquel momento (2006), un contrato de 18 millones de dólares… todo el dinero fue depositado en una cuenta de AFA en la Argentina, en el Banco Credicoop».

El alfil de las SAD y el nexo con el gobierno de Javier Milei

La cruzada judicial de Tofoni contra Tapia no es un hecho aislado; corre en paralelo con la «guerra» que mantiene el gobierno de Javier Milei contra la Asociación Civil sin fines de lucro que defienden los clubes.

Un informe de Clarín de mayo de 2024 ya ubicaba a Tofoni como uno de los cinco pilares de la gestión libertaria para impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), conformando un equipo transversal junto a Daniel Scioli, Federico Sturzenegger, Julio Garro y la diputada Juliana Santillán.

Guillermo Tofoni junto a Foster Gillett, el empresario detrás de las polémicas con Valentín Gómez, Rodrigo Villagra y Estudiantes.

El empresario es señalado como el nexo internacional, asegurando tener contacto con grupos inversores «deseosos de venir a la Argentina».

En una reciente entrevista concedida a 14 Bis, Tofoni revalidó este posicionamiento y dejó en claro que la avanzada legislativa es inminente. «La inversión privada genera riqueza, no pobreza», argumentó, asegurando que el proyecto de las SAD volverá a la mesa. «Tiene que ser un traje a medida para nuestra realidad, con seguridad jurídica», añadió.

Para Tofoni, la actual investigación contra la AFA y la necesidad de capitales externos son dos caras de la misma moneda. «El fútbol podría generar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para la economía argentina y hoy ese potencial está siendo subestimado», proyectó, trazando un paralelismo con Vaca Muerta, y dejó un último dardo para la calle Viamonte: «Así como los jugadores de la Selección son un orgullo por su conducta, la dirigencia tiene una asignatura pendiente y debería parecerse un poco más a ellos».