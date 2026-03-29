Vivir frente al Canal Beagle: el edificio premiado que cambió la cara de Ushuaia

Desde la calle solo se ven cuatro de los niveles de esta gran obra en Ushuaia.

En la calle Deloqui, donde la pendiente de Ushuaia parece querer arrojar todo hacia el mar, se levanta una estructura que da que hablar, tanto en el mundo de la arquitectura como en el de los vecinos y turistas que se sorprenden por esa obra. No es solo un bloque de departamentos: se trata del Edificio Amundsen, ganador del Gran Premio SCA-CPAU 2025 otorgado por la Sociedad Central de Arquitectos y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Se impuso ante proyectos de todo el país por su “impecable diálogo con un entorno geográfico hostil”, como valoró el jurado.



El paisaje del fin del mundo

La obra, firmada por el estudio MZM y Alfredo Ruiz Martínez, es ante todo una lección de relación con el paisaje.



Desde la calle, el transeúnte apenas percibe cuatro niveles que respetan la escala del barrio. Sin embargo, al asomarse al balcón del Canal Beagle, el edificio se despliega hacia abajo en diez pisos que escalonan la montaña como si siempre hubieran estado allí.

Desde la otra perspectiva se observan los diez niveles.



Pero lo que realmente hace a Amundsen una pieza diferente no es solo su imponente fachada de hormigón visto.



Es su corazón: un hall de triple altura que funciona como una plaza protegida del clima hostil, permitiendo que la luz del norte bañe los interiores incluso en los días más cortos del invierno de Tierra del Fuego.



Un hall de triple altura funciona como una plaza protegida del clima hostil.

Con todo, lo que más llama la atención del proyecto es que se despliegue hacia el Canal Beagle alcanzando el total de diez niveles por la pendiente del terreno.

El hormigón visto es gran protagonista.

El éxito del Edificio Amundsen no es solo un triunfo para sus arquitectos, sino una señal para toda la Patagonia. En ciudades donde el suelo es escaso y el clima no perdona, la arquitectura de vanguardia demuestra que no hace falta ‘aplanar’ la montaña para habitarla.

Amundsen enseña que el hormigón puede ser cálido, que la pendiente es una oportunidad y que el diseño de calidad es, en última instancia, la mejor defensa contra el invierno. Ushuaia ya no solo mira al canal; ahora el canal tiene un nuevo y premiado vigía que marca el camino de lo que vendrá.

Ficha técnica