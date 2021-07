Arsa repara la pérdida de líquidos cloacales en barrio Los Olmos de Roca

A partir de los reclamos que hicieron saber los vecinos barrio Los Olmos, Aguas Rionegrinas informó que luego de la revisión que hizo el personal de cuadrilla, tanto de la red cloacal como de la de agua, pudieron determinar que el problema del desborde cloacal fue producto de la solución que realizó un vecino ante un problema de obstrucción domiciliaria.

Al respecto, explicaron de la empresa que “como suele ocurrir de manera reiterada, no solo en Roca sino en toda la provincia, muchos usuarios utilizan un objeto casero (como palos, mangueras, varillas etc) para destapar la cloaca. La cañería al estar enterrada no permite ver la traza. Al querer destaparla, ejercemos fuerza, con objetos no aptos, eso ocasiona una rotura en la cañería que es de PVC”.

Además, agregaron que “estas situaciones en apariencia parecen inofensivas, pero al romper un caño el líquido comienza a desbordar y suceden hechos como el calle José Ingenieros, provocando no solo un malestar a los vecinos mas cercanos sino a todas aquellas personas que transitan por el lugar”.

También indicaron que a la rotura de la cañería cloacal, se sumó una rotura de un hidrante que provoco una pérdida de agua de menor caudal de la cloaca. La reparación del hidrante se realiza durante esta tarde, mientras que con respecto a la rotura domiciliaria de la cloaca se buscará llegar a un acuerdo con el vecino para evitar una nueva rotura.

Desde Aguas Rionegrinas destacaron la importancia de evitar realizar de manera personal y sin conocimiento algunas de estas prácticas.