Las 3 plantas que marcan tendencia en interiores en 2026: fáciles de cuidar y de rápido crecimiento

Las plantas de interior dejaron de ser un complemento decorativo para convertirse en protagonistas del diseño en casas y departamentos. En 2026, la tendencia apunta a especies que combinan estética, resistencia y bajo mantenimiento, ideales para sumar verde sin complicaciones.

Entre las favoritas se destacan la Maranta, el Coleus y la Zamioculca raven. Las tres comparten características clave: crecen con facilidad, se adaptan a interiores y aportan personalidad a cualquier ambiente.

Maranta: movimiento y estilo tropical

La maranta se volvió una de las plantas más buscadas por su estética llamativa. Sus hojas verdes con vetas rojizas y violetas no solo decoran, sino que además cambian de posición según la luz, lo que le valió el apodo de “planta rezadora”.

Se adapta bien a interiores luminosos sin sol directo y requiere riegos moderados, evitando ambientes demasiado secos. Es ideal para livings o dormitorios donde se busca un toque natural y dinámico.

Coleus: color sin necesidad de flores

El coleus se posiciona como una opción versátil para quienes quieren sumar color intenso sin depender de la floración. Sus hojas pueden presentar combinaciones de bordó, verde, rosa o amarillo, lo que lo convierte en un recurso decorativo por sí mismo.

Crece rápido, especialmente en estaciones cálidas, y se desarrolla bien cerca de ventanas con buena luz indirecta. Requiere riego moderado y podas ocasionales para mantener su forma compacta.

Zamioculca Raven: minimalismo y resistencia

Para los amantes de los espacios modernos, la zamioculca raven es una de las más elegidas. Sus hojas oscuras, casi negras, aportan elegancia y contrastan con ambientes claros o minimalistas.

Es una planta extremadamente resistente: tolera poca luz, necesita riegos muy espaciados y puede vivir durante años con cuidados básicos. Por eso, es ideal para quienes buscan una opción decorativa sin mantenimiento constante.

Una tendencia que combina estética y practicidad

El auge de estas plantas responde a un cambio en la forma de habitar los espacios. Cada vez más personas priorizan especies que:

Requieran pocos cuidados

Se adapten a ambientes con luz limitada

Crezcan rápido y ocupen espacios vacíos

Aporten textura, color y estilo

En este contexto, la decoración con plantas no solo embellece los ambientes, sino que también refuerza la conexión con lo natural dentro del hogar. En 2026, la consigna es clara: menos esfuerzo, más impacto visual.