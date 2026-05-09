Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

El ajedrecista argentino Faustino Oro alcanzó un logro histórico al convertirse en Gran Maestro, la máxima distinción del ajedrez mundial otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, se transformó en el segundo Gran Maestro más joven de la historia.

El prodigio nacido en Buenos Aires consiguió la tercera norma necesaria durante el Festival Internacional de Cerdeña, donde tuvo una destacada actuación y llegó invicto a la definición del certamen.

El argentino Faustino Oro hizo historia en el ajedrez mundial

El momento clave se dio tras su victoria frente al polaco Bartlomiej Niedbala, resultado que le permitió encaminar el objetivo. Luego, al quedar emparejado en la última ronda con el ruso Ian Nepomniachtchi, uno de los jugadores más fuertes del torneo, aseguró matemáticamente la norma que le faltaba para alcanzar el título.

De esta manera, Oro quedó solo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien mantiene el récord como el Gran Maestro más joven desde 2021.

El logro ratifica la meteórica carrera del joven argentino, que en 2024 ya había hecho historia al convertirse en el Maestro Internacional más joven del mundo. Su consagración marca un hito para el ajedrez nacional y lo posiciona como una de las mayores promesas del circuito internacional.