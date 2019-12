Artistas brindaron un "Musicazo" en el Centro Cívico

Un grupo de músicos encabezó una intervención artística en la plaza de los artesanos, a muy pocos metros del Centro Cívico, ayer por la tarde. Entre la presentación de cada banda durante el "Musicazo", hicieron varios reclamos al estado municipal.

"A comienzos de este año, le pedimos a Gennuso que arme un circuito municipal en salas municipales para garantizar espectáculos gratuitos. La idea es que el municipio contrate a los artistas, evitando que trabajen a la gorra", explicó Pablo Juni, integrante de la Asociación de Músicos de Bariloche.

Recalcó que hoy en día, el municipio solo garantiza el espacio y los músicos deben cobrar un bono o hacer espectáculos a la gorra. "Los artistas prestamos un servicio pero siempre es gratis. ¿Por qué para garantizar el acceso al arte o la cultura no se contrata a artistas?", planteó Juni.

Otra de las necesidades que se planteó en el encuentro fue la necesidad de contar con formación musical en Bariloche ya sea de nivel universitario o terciario. Juni puso como ejemplo la escuela rionegrina 45 que cuenta con una orientación en música.

"La mayoría de los profesores no tenemos una formación docente y estamos contratados como interinos. De modo que no tenemos el mismo puntaje que alguien que viene de la carrera docente. No tenemos dónde formarnos", indicó pero a la vez, señaló: "Sumado a esto, muchos pibes deben irse a estudiar a otras ciudades como Córdoba o La Plata".