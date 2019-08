Neuquén

Ante el ataque de un perro dogo a varias personas en Córdoba, el martes 23 de julio, caben las siguientes reflexiones:

Esta gente, los dueños del perro, que vive en condiciones muy precarias, no tiene la menor idea de cómo manejar un perro “bravo” y territorial como lo es un dogo. El perro no tenía que ser sacrificado a causa de la ignorancia y la ineptitud de esta familia. Todo esto es consecuencia de la desorganización y falta de servicios adecuados que hay en el país por la negligencia de las autoridades.

En cambio vemos por la televisión la labor que despliegan organismos de defensa y protección de los animales en las ciudades de los Estados Unidos, donde estas situaciones están controladas y es raro que se produzcan. Me refiero exclusivamente al caso de los perros, pues no va a faltar alguien que me diga “pero en los Estados Unidos hay otras clases de matanzas”. Aquí, en nuestro país, sea por el ajuste o por la incapacidad gubernativa, estos eficientes, útiles y necesarios servicios no existen. Entonces es natural que ocurran con cierta frecuencia ataques de perros, y sin duda seguirán ocurriendo.

Los que hemos seguido atentamente el muy buen programa del canal Animal Planet, titulado “El encantador de perros”, conducido por el experto César Millán, hemos aprendido mucho acerca de cómo se deben “manejar” a los canes, educarlos, eliminarles mañas y malos hábitos. Todo ello sin castigarlos, ni maltratarlos, ni tenerlos atados y mucho menos sacrificarlos. Sería interesante que a los propietarios de esos perros, llamados “peligrosos” pero que no lo son, se les hiciera efectuar un breve curso de aprendizaje al respecto y se les exhibieran algunos episodios de la mencionada serie televisiva.

Joaquín Bertrán

DNI 5.433.822