El shale de Vaca Muerta pisa fuerte en Uruguay: un envío récord inauguró la nueva boya petrolera de ANCAP

El petróleo de Vaca Muerta volvió a ganar protagonismo fuera de las fronteras argentinas. Un cargamento de 750.000 barriles de crudo Medanito se convirtió en la primera carga descargada a través de la nueva infraestructura marítima instalada por ANCAP en la Terminal del Este, ubicada frente a las costas de José Ignacio, en Uruguay.

La operación fue realizada por el buque SFL TIGRIS, que partió desde Puerto Rosales y arribó a aguas uruguayas a comienzos de junio. Tras completar las maniobras de amarre, el petrolero transfirió la totalidad de la carga destinada al sistema de refinación uruguayo, inaugurando así el funcionamiento de la renovada instalación.

De acuerdo con información publicada por Argen Ports, la nueva boya reemplaza a la anterior estructura utilizada por ANCAP para la recepción de petróleo importado. El sistema permite operar con embarcaciones de gran porte y constituye una pieza central para garantizar el abastecimiento de la Refinería La Teja, principal complejo refinador del país vecino.

La elección de un cargamento procedente de Vaca Muerta para esta primera operación no pasó inadvertida. En los últimos años, el crudo argentino ganó participación dentro de las compras energéticas uruguayas, impulsado por el crecimiento de la producción neuquina y por la cercanía logística entre ambos mercados.

Las estadísticas muestran con claridad esa evolución. Mientras que en 2023 los envíos de petróleo argentino a Uruguay alcanzaron unas 62.800 toneladas, durante 2024 el volumen trepó a 224.000 toneladas. La tendencia se mantuvo durante 2025, cuando los despachos llegaron a 240.000 toneladas, consolidando un fuerte incremento del intercambio comercial energético.

La actividad de junio también refleja la escala que comienza a adquirir este corredor marítimo. Mientras el SFL TIGRIS completaba su descarga, otro petrolero de tipo Suezmax esperaba frente a la costa uruguaya para realizar una operación similar. Entre ambos cargamentos movilizarán cerca de 1,5 millones de barriles de crudo Medanito.

Detrás de este crecimiento aparece Puerto Rosales, que se convirtió en uno de los principales puntos de salida para la producción de Vaca Muerta. El incremento de la actividad exportadora impulsó ampliaciones en la capacidad de almacenamiento y despacho de la terminal, que hoy cumple un rol estratégico para canalizar los excedentes de la cuenca neuquina.

Para Uruguay, que no cuenta con producción petrolera propia, el abastecimiento desde Argentina representa una alternativa cercana y estable para cubrir parte de sus necesidades de refinación. Para el sector energético argentino, en tanto, se trata de una oportunidad para ampliar mercados en la región mientras continúan avanzando las obras de infraestructura destinadas a incrementar la capacidad exportadora.

La puesta en marcha de la nueva instalación de ANCAP y la llegada de cargamentos cada vez mayores muestran cómo el petróleo de Vaca Muerta gana espacio en el mercado regional. Lo que años atrás representaba operaciones puntuales se transformó en un flujo comercial cada vez más frecuente, apoyado en la producción creciente de la formación neuquina y en la demanda sostenida de los países vecinos.